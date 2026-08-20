Köpek Yavru Kedilere Anne Şefkati Gösterdi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köpeğin yavru kedileri emzirdiği anlar kaydedildi.
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, bir köpeğin yavru kedileri emzirdiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Bayramiç ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde, bir köpeğin bölgedeki yavru kedileri emzirdiği görüldü. Çevredekiler o anlar cep telefonuyla kayda aldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Köpek Yavru Kedilere Anne Şefkati Gösterdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?