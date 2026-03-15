Körfez İşbirliği Konseyi Gerilimi Azaltma Çabalarını Destekliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez İşbirliği Konseyi, bölgedeki gerilimi azaltmak için diplomatik çabaları destekliyor.

RİYAD, 15 Mart (Xinhua) -- Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, konseyin bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik siyasi ve diplomatik çabaları tam olarak desteklediğini söyledi.

El-Budeyvi cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna verdiği demeçte, bölgenin geleceğinin diyalog ve siyasi yollarla şekilleneceğini belirterek, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin durumu kontrol altına almak için uluslararası toplumla birlikte çalıştığını ifade etti.

Diplomasinin mevcut gerginlikleri çözmenin en etkili yolu olduğunu vurgulayan el-Budeyvi, denizcilik yollarının korunmasının da ortak bir uluslararası sorumluluk olduğunu vurguladı.

İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine yönelik saldırılarını kabul edilemez diye nitelendiren el-Budeyvi, BM Güvenlik Konseyi'nin bu saldırıları kınamasını geniş bir uluslararası mutabakatın göstergesi olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

El-Budeyvi ayrıca üye ülkelerin Tahran'a defalarca, topraklarının İran'a karşı düşmanca eylemler için bir üs olarak kullanılmasına müsaade etmeyecekleri konusunda güvence verdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Körfez İşbirliği Konseyi, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 14:01:43. #7.13#
SON DAKİKA: Körfez İşbirliği Konseyi Gerilimi Azaltma Çabalarını Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.