Köşk'te Fırtına ve Sağanak: 11 Hayvan Kurtarıldı
Köşk'te Fırtına ve Sağanak: 11 Hayvan Kurtarıldı

22.05.2026 19:22
Köşk'te fırtına sonrası su basan sanayi sitesindeki 11 küçükbaş hayvan, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak sonrası su basan sanayi sitesindeki bir iş yerinde mahsur kalan 11 küçükbaş hayvan, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Köşk ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası Köşk Sanayi Sitesi ile bazı cadde ve sokakları su bastı. Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerindeki 11 küçükbaş hayvan, yükselen sular nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla hayvanları güvenli alana çıkardı. Ayrıca, fırtına nedeniyle sanayi sitesinde bir iş yerinin çatısı uçtu.

Ekiplerin, su basan bölgedeki çalışmalarıı sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
