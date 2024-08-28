Köylüler, piknikçilerin istilasına uğrayan merada eylem yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köylüler, piknikçilerin istilasına uğrayan merada eylem yaptı

Geniş Video İzle

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünde bir araya gelen köylüler, dere kenarındaki meranın piknik yapmak için gelenlerle dolduğunu ve çevreyi kirlettiklerini belirterek eylem yaptı. Köy muhtarı Saffet Aydın, 'Mera alanımız, piknikçilerin istilasına uğradı. Köylüye çöp toplamaktan, tıkanan cami tuvaletini temizlemekten gına gelmişti' dedi.

28.08.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünde bir araya gelen köylüler, dere kenarındaki meranın piknik yapmak için gelenlerle dolduğunu ve çevreyi kirlettiklerini belirterek eylem yaptı. Köy muhtarı Saffet Aydın, "Mera alanımız, piknikçilerin istilasına uğradı. Köylüye çöp toplamaktan, tıkanan cami tuvaletini temizlemekten gına gelmişti" dedi.

Domaniç ilçesine bağlı Güney köyünden geçen ve köylülerin mera olarak kullandığı bölge, son dönemde piknik yapmak için gelenlerle doldu. Ancak piknik yapanların çevreyi kirletmesi, çok gürültü yapması nedeniyle rahatsızlık duyan köylüler, bir araya gelerek eylem yaptı. Hayvanlarını dere kenarına indiremediklerini kaydeden köylüler, piknikçi istemediklerini söyledi.

'TEMİZLİK PARASI TOPLAMAYA BAŞLADIK'

Güney köyü muhtarı Saffet Aydın, gelenlere misafir gibi baktıklarını ancak temizlik yapmaktan yorulduklarını söyledi. Muhtar Aydın, "Mera alanımız, piknikçilerin istilasına uğradı. Köylüye çöp toplamaktan, tıkanan cami tuvaletini temizlemekten gına gelmişti. Önceki valimizin tavsiyesi ile bir dernek kurup, piknikçilerden makbuz karşılığı 50'şer lira temizlik parası toplamaya başladık. Geçtiğimiz hafta sonu yine böyle tahsilat yaparken bir genç itiraz etti, sonra tartışma büyüdü, kafama taş atıldı. Olayı gören duyan köylüler de kavgaya karışınca olaylar çok büyüdü" dedi.

Köylüler, piknikçiler için mescit, tuvalet gibi imkanları sağladıklarını, burada bugüne kadar gelen piknikçilere misafir gibi baktıklarını ancak son dönemlerde hat safhaya ulaşan, yüksek ses, çevre kirliliği, alkol alımı, ağaçların zarar görmesi gibi nedenlerden dolayı artık alanda piknikçi istemediklerini belirtti.

'HAYVANLARIMIZI DEREYE İNDİREMİYORUZ'

Domaniç Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve köy halkından Nevzat Baş, "Burası, bizim mera alanımızdı. Artık hayvanlarımızı kendi köyümüzde meraya indiremiyor, dereden sulayamıyoruz. Köpeklerimize et verdikleri için, köpekler hayvana bakmaz oldu. Yıllar içinde 50-60 koyunumu bu yüzden kurda kaptırdım. Hayvanla köye gelirken toz yapıyorsunuz diye sataşıyorlar" diye konuştu.

Köylüler, piknikçilerin istilasına uğrayan merada eylem yaptı
Kaynak: DHA

Domaniç, Aydın, Cami, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köylüler, piknikçilerin istilasına uğrayan merada eylem yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
07:49 Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia’yı maçında yalnız bırakmadı Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı
07:46 Dev geliri kaçırdık Young Boys’a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu
07:30 Yediği gol sonrası adeta delirdi İşte Muslera’nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar Yediği gol sonrası adeta delirdi! İşte Muslera'nın Young Boys oyuncusuna tekme attığı anlar
01:08 İtfaiye araçları peş peşe geldi Metris Cezaevi’nde hareketli saatler İtfaiye araçları peş peşe geldi! Metris Cezaevi'nde hareketli saatler
00:47 Netanyahu’yu ’’İran’’ korkusu sardı En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor Netanyahu'yu ''İran'' korkusu sardı! En yakınındaki ismin güvenliği artırılıyor
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
23:40 THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:39 Saatler önce ağlayarak yardım istemiş Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu Saatler önce ağlayarak yardım istemiş! Sokakta gördüğü eşini pompalı tüfekle bacaklarından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 18:12:41. #1.12#
SON DAKİKA: Köylüler, piknikçilerin istilasına uğrayan merada eylem yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement