Kozmetik Fabrikasındaki Yangın Davasında Sanık Savunmaları Tamamlandı

26.03.2026 14:29
Dilovası'ndaki yangın davasında sanıkların savunmaları tamamlandı, tutuklu sanıklar duruşmada yer aldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında açılan davada sanık savunmaları tamamlandı.

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davanın üçüncü gün duruşmasına, tutuklu sanıklar ile başka suçtan hükümlü tutuksuz sanık, müştekiler, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İzleyiciler duruşma salonuna girmeden önce iki ayrı güvenlik aramasından geçti. Salona alınanların kimlik bilgileri güvenlik görevlilerince kaydedilirken, gazetecilerin içeriye cep telefonu ve bilgisayar sokmasına izin verilmedi.

Kayıt altına alınan duruşmada, Ravive Kozmetik'in yetkilileri Altay Ali ve İsmail Oransal'ı Marmara Ereğlisi'ndeki yakalandıkları eve götüren tutuklu sanık Onay Yürüklü, hakkındaki "suçluyu kayırma" suçlamasına ilişkin savunma yaptı.

Kendisinin de işçi çocuğu olduğunu ve genelde inşaat işleriyle uğraştığını belirten Yürüklü, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hüküm giydiğini, 2024'ün başında cezaevinden tahliye edildikten sonra Bodrum'da inşaat firmasında çalışmaya başladığını söyledi.

Yürüklü, cezaevinde tanıştığı ve çıktıktan sonra görüşmeye devam ettiği tutuklu sanık Ali Osman Akat'ın telefonla arayıp Çerkezköy'de iş bulabileceğini söylemesi üzerine buraya döndüğünü anlatarak, "Olay günü şantiyede çalışıyordum. Ali Osman aradı, 'Yeğenlerimi ağırlayabilir misin?' dedi. Peşinden 'Haberleri gördün mü?' diye sordu. Görmediğimi söyledim. Anlatacağını söyleyip telefonu kapattı." diye konuştu.

Telefonu kapattıktan sonra internete baktığını ama konuyla ilgili haber göremediğini iddia eden Yürüklü, "Fabrikaya gittiğimde yeğenlerinin birkaç kilometre uzaklıktaki satış mağazasında olduğunu söylediler. Oraya gittim, 2 yeğeni ve A.B. (firari sanık) ile karşılaştım. Kendilerini aldım, doğrudan Marmara Ereğlisi'ne götürdüm." ifadelerini kullandı.

Yürüklü, gitmeden önce arkadaşı tutuksuz sanık Ö.A'ya ev ayarlaması için mesaj attığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Götürdüğüm ev sahile yakın, işlek bir yerdeydi. Sanıkları eve götürdükten sonra bazı ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Kahvaltılık benzeri alışveriş yapıp aldıklarımı eve bıraktım. Daha sonra haber linki geldi. Okuduğum haber tüyler ürperticiydi. Olayın nerede olduğunu sordum. Ali Osman Akat, 'Yeğenlerimin babasının fabrikası, can güvenliği nedeniyle orada bulunuyorlar.' dedi. Böyle bir şeye aracılık yapamayacağımı söyledim. Fabrikanın bu kişilerin babasının olduğunu öğrenince tepkiyle karşılık verdim. Bunların hepsi telefon kayıtlarında mevcuttur. Ali Osman Akat, 'Emniyetle irtibat halindeyim, sen onları sahip çık, bir yere kaçmasınlar.' dedi."

Evi ayarlayan arkadaşı Ö.A'nın durumu öğrenince kendisine tepki göstererek "Hemen bunlardan kurtulalım." dediğini anlatan Yürüklü, polisi oyaladığı suçlamasını da kabul etmediğini kaydetti.

Yürüklü, kızı hastalandığı için Çerkezköy'e döndüğünü, burada polisi aradıktan sonra tekrar Marmara Ereğlisi'ne doğru yola çıktığını iddia ederek, Marmara Ereğlisi girişinde kendisini bekleyen polis memuruyla buluşup sanıkların kaldığı eve gittiklerini söyledi.

Emniyeti Ali Osman Akat'ın talimatıyla değil, kendi iradesiyle aradığını savunan Yürüklü, "Eve emniyeti ben götürdüm. Kocaeli Emniyetini aradığımda kişileri ve kaldıkları evi bildiğimi söyledim. Olayı öğrenmemle polise haber vermem arasında 3-4 saat var." ifadesini kullandı.

Kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık Ö.A, Yürüklü'nün arkadaşı olduğunu söyledi.

Ö.A, Yürüklü'nün kendisini arayarak 10-15 günlük ev aradığını belirtmesi üzerine ev kiralandığını belirterek, Yürüklü'nün yanında 2 kişiyle akşama doğru geldiğini kaydetti.

Yürüklü ile market alışverişi yaptıklarını daha sonra ayrıldıklarını dile getiren Ö.A, "Olayı akşam evde televizyon izlerken öğrendim. Onay'a mesaj attım ama cevap vermedi. Telefonla aradım ve bu kişilerin olayla bağlantısının olup olmadığını sordum. 'Fabrika sahibinin çocukları, sıkıntılı durum yok.' dedi. Bu işin sıkıntılı olabileceğini ve bu işten kurtulması gerektiğini söyledim. Emniyete götürüldüğümde Onay ile İsmail ve Altay Ali oradaydı. Önceki aşamalardaki ifadelerimi tekrar ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık savunmaları tamamlanmasının ardından müşteki beyanlarının alımına geçildi.

Duruşmayı CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko da izliyor.

?Olay ve ceza istemleri

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlenen Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) sorumlu müdürü Ünal Aslan, 3 Aralık'ta, yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği ve bu nedenle "tali ağır kusurlu" olduğu değerlendirilen fabrika binasının eski sahibi Güven Demirbaş da 4 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede, tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olayın yaşandığı fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ünal Aslan ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu Güven Demirbaş, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklular Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ile tutuksuz Ö.A. ve firari A.B. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA

Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası’nda ilk kez hakim karşısına çıktı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası'nda ilk kez hakim karşısına çıktı
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:08
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım
İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
15:02
Tedesco’dan alkış alan hareket
Tedesco'dan alkış alan hareket
14:48
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu
Kardeşinin Instagram mesajlarına bakınca şok oldu
14:21
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
13:26
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
13:16
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
