KPSS'de akılalmaz olay! Altın kolyesini kimse bırakamayınca sınava girmekten vazgeçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KPSS'de akılalmaz olay! Altın kolyesini kimse bırakamayınca sınava girmekten vazgeçti

Geniş Video İzle

Ankara'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumunda, altın kolyeyle sınav merkezine gelen bir kadın aday kolyesini kimseye bırakamayacağını söyleyerek sınava girmekten vazgeçti.

15.09.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kamu kurumlarında işe girmek isteyen lise mezunu adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumuna katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı. Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylara girişte detaylı arama yapıldı.

SINAVA 2 MİLYONA YAKIN ADAY BAŞVURDU

Adaylar, görevliler tarafından yanlarında; toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı. Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav merkezine alındı. Bu saatten sonra kapılar kapatıldı ve gelen adaylar içeri alınmadı. Genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulanacağı sınavda adaylara 120 soru sorulacak.

Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav 130 dakika sürecek ve saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise bu sınavda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Diğer yandan 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınava, 900 bin 148'i kadın, 964 bin 719'u ise erkek olmak üzere 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu.

ALTIN KOLYESİNİ BIRAKMADI, SINAVA GİRMEDİ

Sınava gelen adaylar, üzerlerindeki takı ve tokaları bölgedeki emanetçilere ya da ailelerine teslim etti. Altın kolyeyle merkeze gelen bir kadın aday da kolyesine kimseye bırakamayacağını söyleyerek, sınava girmekten vazgeçti.

GİRİŞ BELGESİNİN ÇIKTISI OLMAYAN ADAYI İÇERİ ALMADILAR

Sınavın başlamasına dakikalar kala bisikletle merkeze gelen bir diğer aday da görevlilere sınav belgesini telefonundan göstermek istedi. Görevliler, sınav giriş belgesinin çıktısı olmayan adayı merkeze almadı.

KPSS\'de akılalmaz olay! Altın kolyesini kimse bırakamayınca sınava girmekten vazgeçti
Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Eğitim, Spor, Kamu, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS'de akılalmaz olay! Altın kolyesini kimse bırakamayınca sınava girmekten vazgeçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Jqy jqy: sınav ve kolye ne alaka, saçmalıklar aldı başını gidiyor. 114 32 Yanıtla
  • Okay Örüm: kolyenin sınav ile alakası nedir ? 101 30 Yanıtla
  • Emre Sevindik: hadi senin heyecandan aklına gelmedi evden cıkarken hiç mi birisi seni uyarmadı be kardeşim demekki öylesine giriyormuşsun sınava önemsemediğinden belli 114 17 Yanıtla
  • Deniz Memis: Kolye eve bırakmayı unutan sınavda başarılı olamazdı zaten 84 24 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Mantıklı zaten bi yere yerleşemeyecek bide kolyeden olacak 85 9 Yanıtla
  • Mehtap uzdil: Sınavda kolyeden kopya mı cekecek ne alaka kolye ya??? Geldıgımız egıtım sınav sıstemıne bı bakın ya 59 30 Yanıtla
  • Yakup Doğanay: banka kartim cebimde diye sinava almadılar beni saçmalığın da bukadari yani 46 20 Yanıtla
  • Ankara null: kiz hakli sinavdan bisey cikmaz atama ztn yok ama altin gittimi kayiptir 41 8 Yanıtla
  • Osman Koca: nie gelion kolyeyle 23 10 Yanıtla
  • ismail: ya kardeşim zaten giriş belgesinde herşey yazıyor ben yanıma sadece sınav giriş belgesini kimliği birde yol parası başka birşey yok ama galiba senin amacın sınava girip girmemek değil gündem olmak 22 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:38:19. #1.13#
SON DAKİKA: KPSS'de akılalmaz olay! Altın kolyesini kimse bırakamayınca sınava girmekten vazgeçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement