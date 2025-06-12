Kral 3. Charles'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika
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Kral 3. Charles'ın Doğum Günü Kutlandı

Kral 3. Charles\'ın Doğum Günü Kutlandı
12.06.2025 22:41
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İngiltere Kralı 3. Charles'ın doğum günü, Ankara’daki resepsiyonla coşkuyla kutlandı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın resmi doğum günü başkentte düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in ev sahipliğinde Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'da görev yapan diplomatik ve askeri misyon temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon iki ülkenin İstiklal Marşı ve İngiltere milli marşının okunmasıyla başladı.

Bakan Yardımcısı Bozay, burada yaptığı konuşmada, Kral 3. Charles'ın doğum günü vesilesiyle iyi dileklerini sunarak "İngiltere'nin zengin geleneklerini ve başarılarını onurlandıran bu önemli günü kutlamak için burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

İki ülke arasındaki uzun süreli diplomatik ilişkilere dikkati çeken Bozay, Türkiye ve İngiltere'nin NATO müttefiki olduğunu, birçok bölgesel ve küresel konuda birlikte çalıştığını söyledi.

Bozay, iki ülkenin bölgelerinde ve ötesinde güvenlik ve istikrara yönelik ortak bir taahhüt paylaştığını belirterek "Özellikle Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki soykırım seviyesindeki durum nedeniyle benzeri görülmemiş bir dönemden geçtiğimiz şu dönemde bu bağlılık her zamankinden daha fazla önem taşıyor." diye konuştu.

"İngiltere'nin Yaratıcı Endüstrileri"

Büyükelçi Morris, İngiltere Kralı 3. Charles'ın doğum günü vesilesiyle davetlileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "Bu yılki temamızla yakın bağı olan değerler, yaratıcı sanayiler." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin yaratıcı sanayilerinin küresel bir başarı hikayesi olduğunun altını çizen Morris, " Birleşik Krallık'ın ekonomisine 124 milyar sterlinden fazla değer katan bu sanayiler filmden modaya, video oyunlarına ve sanal gerçekliğe kadar her şeyi kapsamaktadır." dedi.

Morris, bu sanayilerin, sadece ulusal gurur kaynağı olmadığını, aynı zamanda büyüme, yenilikçilik ve uluslararası işbirliği için de önemli olduğunu kaydetti.

"Türkiye yaratıcılık açısından zengin bir ülke. Sinema ve televizyon endüstrisinden, dünyaca ünlü tasarım, müzik ve mutfak sanatlarına kadar..." diyen Morris, iki ülkenin bu alanlarda daha fazla birlikte çalıştığını ifade etti.

Morris, iki ülke arasında güçlü ekonomik işbirliği olduğuna işaret ederek Türkiye-İngiltere arasındaki ticaret hacminin 28 milyar sterline ulaştığını aktardı.

İngiltere'nin, ticaret, yatırım ve iş bağlarını güçlendirmek için ocakta yeni ticaret elçisi atadığını hatırlatan Morris, turizmin de ülkeler arasındaki başka canlı bir bağ olduğunu söyledi.

Morris, "2025 yılında Türkiye'ye rekor sayıda 5 milyon Britanyalı ziyaretçi bekliyoruz. Bu ziyaretçileri çeken sizin misafirperverliğiniz, tarihiniz ve doğal güzellikleriniz. Ancak ortaklığımız, ticaret, turizm ve kültürün de ötesine geçiyor." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından, davetlilere yemek ikramı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kral 3. Charles'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika

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