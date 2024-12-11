Kral Abdullah ve Bin Zayid'den Suriye Vurgusu

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Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Suriye'nin güvenliğinin önemini ve halkın tercihlerine saygı duyulmasını vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Bin Zayid ile bir araya geldi.

Suriye'deki olayları ve bölgeye ilişkin gelişmeleri ele alan Abdullah ve Bin Zayid, Suriye halkının tercihlerine saygı duyulmasının yanı sıra ülkenin güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunması görüşünde mutabık kaldı.

İki lider, Suriye'de istikrarın Arap ve tüm bölge ülkelerinin stratejik çıkarına olduğunun altını çizdi.

Gazze'de de İsrail saldırılarının düşmesi ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğine işaret eden Kral Abdullah, Lübnan'da da ateşkes anlaşmasının başarılı olması için çabaların sarf edilmesinin önemine işaret etti.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.