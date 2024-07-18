Kremlin Sözcüsü: NATO Gemileri Karadeniz'de Rusya için İlave Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: NATO Gemileri Karadeniz'de Rusya için İlave Tehdit Oluşturuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO gemilerinin Karadeniz'de yoğunlaşmasına imkan sağlayacak Ukrayna'nın stratejisini, ilave tehdit saydıklarını belirterek, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını söyledi. Peskov ayrıca, AB Komisyonu Başkanlığı için aday olan Ursula von der Leyen'in AB'yi savunma birliği haline dönüştürme vaadiyle ilgili olarak Avrupa devletlerinin askerileşmeye yönelik tutumunu eleştirdi.

18.07.2024 13:45
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO gemilerinin Karadeniz'de yoğunlaşmasına imkan sağlayacak Ukrayna'nın stratejisini, ilave tehdit saydıklarını belirterek, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin ülkenin deniz güvenliği stratejisine ilişkin kararını yürürlüğe koyan kararnamesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Peskov, NATO kuvvetlerinin Karadeniz'de kalıcı varlığını sağlamanın temel hedefler arasında yer aldığı stratejiyle ilgili olarak, "İttifakın üyesi olan kıyı devletler Bulgaristan ve Romanya'yı da hesaba katarak, NATO gemilerinin (Karadeniz'deki) yoğun varlığı, özellikle NATO devletlerinin Ukrayna çevresindeki çatışmalara doğrudan katılımı göz önüne alındığında elbette Rusya Federasyonu için ilave tehdit oluşturuyor. Rusya kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır." dedi.

Karadeniz dışındaki devletlerin Karadeniz'de kalışları ile ilgili düzenlemelerin Montrö Sözleşmesi'nde sıkı bir şekilde düzenlendiğini hatırlatan Peskov, "Bu durumda Türkiye yöneticidir ve görevlerini oldukça net bir şekilde yerine getirmektedir." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı için bir dönem daha aday olan Ursula von der Leyen'in AB'yi savunma birliği haline dönüştürme vaadi ile ilgili de yorum yapan Peskov, "Bu, Avrupa devletlerinin askerileşmeye, gerilimi tırmandırmaya, çatışmaya ve dış politikalarında çatışmacı yöntemlere başvurmaya yönelik tutumunu bir kez daha doğruluyor." diye konuştu.

Peskov, söz konusu çalışmanın AB'nin NATO çerçevesinde sahip olduğu etkileşimle kesişeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: NATO Gemileri Karadeniz'de Rusya için İlave Tehdit Oluşturuyor - Son Dakika

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