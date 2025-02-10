Kremlin, Trump'ın Gazze Planını Beğenmiyor - Son Dakika
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Kremlin, Trump'ın Gazze Planını Beğenmiyor

Peskov, Trump'ın Gazze'yi devralma planı için detay beklediklerini ifade etti.

10.02.2025 14:50
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin detay beklediklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'ni "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planını değerlendiren Peskov, "Burada tutarlı bir eylem planı söz konusu ise detayları beklemek lazım." dedi.

Peskov, Gazze'de yaklaşık 1,2 milyon Filistinlinin yaşadığına dikkati çekerek, "Bu, en büyük soru. Bu insanlara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarıyla devlet çözümü söz verildi. Burada çok soru var. Şimdilik detayları bilmiyoruz. Bu konuda biraz sabırlı olmamız lazım." şeklinde konuştu.

Trump'ın, Putin ile Ukrayna Savaşı konusunda telefonda görüştüğüne yönelik ifadeleriyle ilgili soru üzerine Peskov, bu konuyu dün yorumladığını dile getirerek, "Böyle bir görüşmeyi ne teyit edebilirim ne de yalanlayabilirim." dedi.

Peskov, Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in karşılıklı ziyaretlerde bulunacaklarını söyledi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

Kaynak: AA

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