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Küba Devlet Başkanı İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Küba Devlet Başkanı İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki gösterdi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına sert tepki göstererek, 'Küba, Filistin için sesini daima yükseltecek ve hiçbir zaman yaşananlara kayıtsız kalmayacak' ifadelerini kullandı.

Küba Devlet Başkanı İsrail\'in Gazze saldırılarına sert tepki gösterdi
26.12.2023 - 23:11,
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına "sert" tepki göstererek, "Küba, Filistin için sesini daima yükseltecek ve hiçbir zaman yaşananlara kayıtsız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Canel, sosyal medya hesabı X'ten, "Terörist İsrail devletinin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, tüm insanlık için utanç vesilesidir. Cezadan muaf olma ne zamana kadar sürecek, cinayetler ne zamana kadar serbestçe devam edecek? Küba, Filistin için sesini daima yükseltecek ve hiçbir zaman yaşananlara kayıtsız kalmayacak." paylaşımı yaptı.

Küba Devlet Başkanı Canel, İsrail saldırılarıyla harabeye dönen Gazze'nin fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

Canel, 2 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, "Buradan 2 bin kilometre kadar uzakta yani Gazze'de soykırım yaşandığını hatırlatmak istiyorum." demişti.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, Küba, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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