Küba'ya 34 Ton İnsani Yardım Ulaşıldı
Küba'ya 34 Ton İnsani Yardım Ulaşıldı

28.03.2026 21:40
Nuestra America Dayanışma Konvoyu, Küba halkına 34 ton insani yardım ulaştırdı.

Dünyanın 33 farklı ülkesinden yaklaşık 600 delegeden oluşan "Nuestra America Dayanışma Konvoyu", Küba'ya hava, deniz ve kara yoluyla toplam 34 ton insani yardım ulaştırdı.

Nuestra America Dayanışma Konvoyundan (Bizim Amerika'mız) yapılan açıklamada, Küba'da enerji sıkıntısının üretim, ulaşım ile gıda ve sağlık sektörlerini durma noktasına getirdiği, ülke genelindeki elektrik ve su kesintileri nedeniyle temel ihtiyaçların karşılanamamasının halkın yaşam koşullarını insani kriz boyutuna taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, 33 ülkeden yaklaşık 600 delegeden oluşan uluslararası sivil inisiyatif Nuestra America Dayanışma Konvoyunun, Havana'da Küba halkıyla dayanışma göstermek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla bir araya geldiği bildirildi.

Konvoy kapsamında hava yoluyla 20 tonluk insani yardımın; gıda, ilaç, güneş panelleri ve temel ihtiyaç malzemelerini içerecek şekilde ulaştırıldığı aktarıldı.

Deniz yoluyla da 24 Mart'ta Havana'ya 14 tonluk yardım sevkiyatı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, kısa sürede mobilize olan Nuestra America Dayanışma Konvoyunun, böylece toplam 34 tonluk insani yardım malzemesini Ada'ya ulaştırdığı kaydedildi.

Türkiye'den konvoya katılanlar da var

Açıklamada, Türkiye'den konvoya katılan delegasyonun bağımsız insan hakları savunucularından oluştuğu belirtilirken, eski Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Uzmanı ve yönetmen Ruken Tekeş ile Küresel Sumud Filosu katılımcıları yönetmen Necmi Sancak ile Yıldız Soylu'nun da heyette yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Delegelerin, hava yoluyla kadın ve çocuklara yönelik 100 kilogramlık acil tıbbi malzemeyi İstanbul'dan Havana'ya ulaştırdığı aktarılan açıklamada, yaptırımların ve ekonomik kısıtlamaların halkın yaşam koşulları üzerindeki etkilerine dikkati çektiği vurgulandı.

Açıklamada, delegelerin, temel ihtiyaçlara erişimin engellenmesinin yaklaşık 11 milyon sivili doğrudan etkilediğini, bunun bir insan hakları ihlali olduğunu ve uluslararası dayanışmanın daha büyük bir insani krizin önüne geçmek açısından hayati önem taşıdığını ifade ettiği aktarıldı.

"Küba halkı, karanlıkla, açlıkla ve susuzlukla sınanamaz, çocuklar ve hastalar ilaçsız bırakılamaz." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"

"Uluslararası dayanışma, tarih boyunca adaletsizliklere karşı duran vicdanlardan ortaya çıkmıştır. Küba halkı da tarihi boyunca her insani ihtiyaçta ve adaletsizlikte dünyaya dayanışmayla koşmuştur. Bu konvoy, insani yardım getirerek, Küba halkını tarihin bu acımasız zamanlarında yalnız bırakmamak, dayanışma ile yanında durmak için burada. Ayrıca, onlarla birlikte Filistin'de yaşanan soykırım ve emperyalist baskıları yaşayan tüm halklarla dayanışma içinde olduğunu haykırmak için burada."

Küba halkına yönelik en geniş uluslararası sivil dayanışma örneği

Konvoyda, bağımsız toplumsal hareket aktörleri, insan hakları savunucuları, siyasi liderler, parlamenterler, sendika temsilcilerinden isimler yer alıyor.

Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika'dan gelen katılımcılar, bugüne kadar Küba halkına yönelik en geniş uluslararası sivil dayanışma örneklerinden birini ortaya koydu.

Bazı delegeler, ABD'ye girişte sorguya alındı

25 Mart'ta Türkiye'den konvoya katılan 4 bağımsız delege ülkelerine döndü. Aynı gün ABD'ye dönen veya aktarmalı uçuş yapan bazı delegeler, girişte sorguya alındı.

Gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan 20'den fazla kişi arasında Küresel Sumud Filosu Koordinatörü Thiago Avila ile ABD vatandaşı sendika lideri Chris Smalls ve yazar Katie Halper de yer aldı.

Nuestra America Dayanışma Konvoyu

Konvoy, hava, deniz ve kara yoluyla insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel bir dayanışma girişimi olarak biliniyor.

Küresel ölçekte acil dayanışma çağrısı yapan konvoy, daha büyük çaplı insani yardımın en kısa sürede yeniden Küba'ya ulaştırılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: AA

