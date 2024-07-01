Küçük kız çocuğuna taciz girişimi olayında şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Küçük kız çocuğuna taciz girişimi olayında şüpheli tutuklandı

Küçük kız çocuğuna taciz girişimi olayında şüpheli tutuklandı

Melikgazi ilçesinde 7 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şüpheli, tutuklandı. Olayın ardından çıkan olaylarda 14 polis memuru ve 1 itfaiye eri yaralandı, 67 kişi gözaltına alındı.

01.07.2024 16:52
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KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 7 yaşındaki Suriye uyruklu akrabası kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan I.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinin lavabosunda meydana geldi. Suriye uyruklu I.A., akrabası olan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ederken yakalandı. Olay sonrası çevredekiler I.A.'yı linç etmeye çalıştı. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri zırhlı araca bindirdikleri I.A.'yı gözaltına aldı. Olayı duyan çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Suriye uyruklulara ait iş yeri ve araçlara zarar verildi. Kalabalık gruba TOMA araçları ile müdahale edildi. Olaya müdahale eden 14 polis memuru ve 1 itfaiye eri yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7'si taburcu edilirken, diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor. Gece yaşanan olaylara karıştıkları belirlenen 67 kişi ise gözaltına alındı. Polisin müdahalesi sonrası saat 02.00 sıralarında kalabalık grup dağıldı. Yabancı uyruklulara ait iş yeri ve araçlara verilen zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Polis ekipleri bölgede devriye atarak güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Diğer yandan gözaltındaki I.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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