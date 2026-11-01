Küçükçekmece'de düğün kavgasında boğazından bıçaklanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de düğün kavgasında boğazından bıçaklanan kişi hastanede öldü

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Küçükçekmece\'de düğün kavgasında boğazından bıçaklanan kişi hastanede öldü
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Küçükçekmece\'de düğün kavgasında boğazından bıçaklanan kişi hastanede öldü
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Küçükçekmece'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Boğazından bıçaklanan kişi hastanede kurtarılamazken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan kavga sırasında boğazından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında boğazından bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kavganın çıkış nedenini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Küçükçekmece3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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