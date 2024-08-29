Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Kişi Öldü 2'si Ağır 29 Yaralı

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KÜÇÜKÇEKMECE'DE METROBÜS KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ 2'Sİ AĞIR 29 YARALI - 4/Ek görüntü ve bilgilerle

Özgür EREN - Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE"de metrobüs kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 2'si ağır 29 kişi yaralandı.Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Metrobüs kazası havadan da görüntülendi. Kaza sonrası her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluşurken, uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kaza nedeniyle metrobüs yolu kapanrken, metrobüs yolcuları otobüs ve Marmaray'a yönlendirildi.