Küçükçekmece Kitap Günleri Başladı - Son Dakika
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Küçükçekmece Kitap Günleri Başladı

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Küçükçekmece'de ikinci kez düzenlenen Kitap Günleri, Sefaköy Atatürk Parkı'nda okurlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Kemal Çebi, fuarın her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtti. 63 yayınevi ve 52 yazarın katıldığı etkinlik 6 Ekim'e kadar sürecek.

02.10.2024 13:14  Güncelleme: 13:20
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Haber: Çağatay Akyol - Kamera: Onur Dursun

(İSTANBUL) - Küçükçekmece'de ikinci kez düzenlenen Kitap Günleri, Sefaköy Atatürk Parkı'nda okurlarla buluşmaya devam ediyor. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Her geçen yıl bu fuarın daha gelişmiş bir halini, daha kalabalık, daha çok ilgi duyulan haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Ben memnunum. Yayınevlerine bakıyorum, onlar da memnunlar" dedi.

İstanbul'da Küçükçekmece Belediyesi tarafından Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle ikinci kez düzenlenen Kitap Günleri, 28 Eylül'de kapılarını açtı. Sefaköy Atatürk Parkı'nda yapılan fuar, 6 Ekim tarihine kadar sürecek. Çok sayıda gazeteci ile yazarın imzacı ve söyleşilerde konuşmacı olarak yer aldığı fuar, okurlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Fuara ilişkin Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Böyle bir etkinliğin fikrinin çıkış noktasının 2019'da göreve gelmelerinin andan itibaren olduğunu belirten Çebi, şunları söyledi:

"Temel mottolarımız vardı bizim; Küçükçekmece nasıl anılmalı diye, insanların aklına Küçükçekmece nasıl gelsin diye. Burada rutin belediye hizmetlerinin dışında, sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde kültür olsun, sanat olsun, edebiyat olsun, spor olsun, eğitim olsun bu Kitap Günleri de bizim fikirlerimizin, projelerimizin bir yansıması. Örneğin Küçükçekmece'de kütüphane yoktu. Şu anda 9 tane kütüphane var. Hem de çok ciddi bir şekilde kütüphanelerimiz var ve çok yoğun ilgi görüyor. Bu yoğun ilgiyi görünce aslında Küçükçekmecelilerin kitaba olan ilgilerini gördük. Amacımız bunu artırmak, daha çok insanın kitapla tanışması, kitap okuması, öğrencilerimizin, yetişkin insanların kitap okumasını sağlayabilmekti. Dolayısıyla bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Yani biz olmasak da devam etsin. Vatandaşın da bir beklentisi olsun 'Kitap fuarı ne zaman başlayacak' diye. İkincisini yapıyoruz şimdi. Çok memnunuz. Birinciden de memnunduk."

"Amacımız, daha çok insana kitap okutturmak"

"Kitap tabii bir ülkenin gelişmişliği açısından da çok değerlidir, kıymetlidir" diyen Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fuar da bayağı iyi yürüyor. Şu anda 63 tane yayınevi var burada. 52 tane yazar söyleşiler yapıyor. Kendi kitaplarıyla ilgili, diğer konularla ilgili, bizim belirlemiş olduğumuz konularla ilgili söyleşiler yapıyorlar. Toplum da bu konudan memnun. Bu fikri biz hayata geçirdik. Şimdi onu geliştirmekle meşgulüz. Her geçen yıl bu fuarın daha gelişmiş bir halini, daha kalabalık, daha çok ilgi duyulan haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Ben memnunum. Yayınevlerine bakıyorum, onlar da memnunlar. Vatandaştan almış olduğumuz olumlu tepkiler var. Dolayısıyla gittikçe geliştireceğiz. Daha çok insana, daha çok kişiye, daha çok öğrenciye kitap okutturmak amacımız."

"Parası olmayan askıda kitap alıyor"

Fuara özel olarak başlatılan "askıda kitap" uygulamasına da değinen Çebi, "Hiç şüphe yok ki veya kitabın da bir ederi var. Dolayısıyla onu alamayan gençlerimiz, öğrencilerimiz olur diye çok da uygun davranıyorlar. Alma gücü olan geliyor, buradan satın alıyor ama o kitaba verecek parası olmayan için de askıda kitap çıkarttık. Her gün belirli yerlere, özellikle metro köprüsünün geçişine astırıyoruz bunları. Orada ihtiyacı olan, buradan o kitabı alamayacak kişi oradan seçiyor, hangisi kendine uygun olursa aynı askıda ekmek, askıda fatura gibi askıda kitap alıp gidiyor. Güzel bir şey. İyi bir uygulama" ifadelerini kullandı.

"Temennimiz, böyle fuarların daha çok yaygınlaşması"

İnter Yayınevi standındaki yayıncı Kutsal Yazar da fuardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Açıkçası bir ilgi var. Bu da kitaba olan ilginin hiçbir zaman ölmeyeceğini gösteriyor. Yani Küçükçekmece halkının da böyle fuarlara ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ümidimiz ve temennimiz, böyle fuarların daha çok yaygınlaşması, insanlara daha rahat ulaşabilmesi ve onların da doğru kaynaklardan veya istedikleri kaynaklardan rahatça beslenebilmesidir" dedi.

Alışverişe gelen öğrenci Ahmet Enes Atalay, "Çok güzel. Ben görüyordum metrobüste binerken. Şimdi indim, vaktim de vardı. Gayet iyi yapılmış. O konudan sevdim. Can, İş Bankası Kültür, Yapı Kredi Yayınları var, bayağı yeterli. Hem evime de yakın bir yerde" diye konuştu.

Küçükçekmece Kitap Günleri Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece Kitap Günleri Başladı - Son Dakika

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