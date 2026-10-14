Hakan Uğur'u Küçükçekmece'de iş yerinin önünde öldüren saldırının şüphelileri Esenyurt'ta yakalandı

Hakan Uğur'u Küçükçekmece'de iş yerinin önünde öldüren saldırının şüphelileri Esenyurt'ta yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 6 Ekim'de arkadaşıyla iş yerinin önünde beklerken motosikletli 2 kişinin ateş açtığı Hakan Uğur hastanede hayatını kaybetmişti. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen 2 şüpheli, Esenyurt'taki operasyonla gözaltına alındı. Polis, cinayetin arkasında alacak verecek meselesi olduğunu tespit etti; suçlamaları reddeden şüpheliler adliyeye sevk edildi.
KÜÇÜKÇEKMECE'de Hakan Uğur'un motosikletli 2 kişi tarafından öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin yürütülen çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin alacak verecek meselesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
Olay, 6 Ekim'de Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte iş yerinin önünde bekleyen Hakan Uğur, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Uğur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CİNAYET ANI KAMERADA
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, saldırı anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin ateş açtıktan sonra hızla kaçtığı görüldü. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
ESENYURT'TA YAKALANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmaların ardından 2 şüpheliyi Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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