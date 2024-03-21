Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde iftar sofraları kuruyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Batman'da her gün 500 kişilik iftar sofrası kuruyor.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, AA muhabirine, Vakfılar Genel Müdürlüğünün 2022 yılında 25 ilde başlattığı iftar etkinliğinin bu yıl 81 ilde gerçekleştirildiğini söyledi.

"Vakıf gelenektir, vakıf berekettir" sloganıyla hareket ederek Diyarbakır Bölge Müdürlüğü olarak her gün 7 bin 500 kişiye iftar verdiklerini belirten Demir, bu iftar sofralarına başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere tüm halkın davetli olduğunu kaydetti.

Demir, şöyle konuştu:

"Öncelikli amacımız ihtiyaç sahiplerine yemek vermek dışında toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek dayanışmayı, kaynaşmayı ve paylaşmayı hedefliyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevi görüyoruz. Batman, Diyarbakır, Bingöl Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ile Mardin'deki Sultan Şeyhmus Külliyesinde her gün toplam 7 bin 500 kişiye iftar yemeği veriyoruz."

İftar programlarında çocukları da eğlendirdiklerini ve çeşitli hediyeler verdiklerini aktaran Demir, ramazan ruhunu yaşatarak gençlerin vakıf konusunda bilinçlenmelerini de amaçladıklarını sözlerine ekledi.