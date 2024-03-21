Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde iftar sofraları kuruyor - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde iftar sofraları kuruyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde iftar sofraları kuruyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2022 yılında 25 ilde başlattığı iftar etkinliğini bu yıl 81 ilde gerçekleştiriyor. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü olarak her gün 7 bin 500 kişiye iftar veren vakıf, ihtiyaç sahiplerine yemek vermenin yanı sıra toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek dayanışmayı, kaynaşmayı ve paylaşmayı hedefliyor. İftar programlarında çocukları da eğlendiren vakıf, gençlerin vakıf konusunda bilinçlenmelerini amaçlıyor.

21.03.2024 14:15  Güncelleme: 14:18
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Batman'da her gün 500 kişilik iftar sofrası kuruyor.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, AA muhabirine, Vakfılar Genel Müdürlüğünün 2022 yılında 25 ilde başlattığı iftar etkinliğinin bu yıl 81 ilde gerçekleştirildiğini söyledi.

"Vakıf gelenektir, vakıf berekettir" sloganıyla hareket ederek Diyarbakır Bölge Müdürlüğü olarak her gün 7 bin 500 kişiye iftar verdiklerini belirten Demir, bu iftar sofralarına başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere tüm halkın davetli olduğunu kaydetti.

Demir, şöyle konuştu:

"Öncelikli amacımız ihtiyaç sahiplerine yemek vermek dışında toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek dayanışmayı, kaynaşmayı ve paylaşmayı hedefliyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevi görüyoruz. Batman, Diyarbakır, Bingöl Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ile Mardin'deki Sultan Şeyhmus Külliyesinde her gün toplam 7 bin 500 kişiye iftar yemeği veriyoruz."

İftar programlarında çocukları da eğlendirdiklerini ve çeşitli hediyeler verdiklerini aktaran Demir, ramazan ruhunu yaşatarak gençlerin vakıf konusunda bilinçlenmelerini de amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde iftar sofraları kuruyor - Son Dakika

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