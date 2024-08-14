Kumluca'da Alakır Barajı sayesinde tarımsal sulama sorunu yaşanmayacak - Son Dakika
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Kumluca'da Alakır Barajı sayesinde tarımsal sulama sorunu yaşanmayacak

Kumluca\'da Alakır Barajı sayesinde tarımsal sulama sorunu yaşanmayacak

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Alakır Barajı'nda depolanan su sayesinde ekim ayına kadar tarımsal sulama sorunu yaşamayacaklarını belirtti. Barajda depolanan suyun ekim ayı sonuna kadar ilçedeki tarımsal sulamaya yetmesi bekleniyor.

14.08.2024 10:37
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ANTALYA Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Alakır Barajı'nda depolanan su sayesinde ekim ayına kadar tarımsal sulama sorunu yaşamayacaklarını söyledi.

Örtü altı sebze üretiminin en önemli merkezlerinden Kumluca'da kışın alınan tedbirler ve Batı Toroslardaki ciddi kar yağışının etkisiyle Alakır Barajı'nda önemli ölçüde su depolandı. Bölgede normalin altında yağmur olmasına rağmen barajda depolanan suyun ekim ayı sonuna kadar ilçedeki tarımsal sulamaya yetmesi bekleniyor.

'SU ÇOK KIYMETLİ'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Kış mevsiminde Alakır Barajımızın su çıkışlarını 4 gün kapattık. 4 gün açtık. Kış mevsiminde su depolamamız sayesinde Alakır Barajımız yüzde 20- yüzde 30 civarında. Bu su da güz döneminde ekim ayında yağmurlar yağıncaya kadar yeter. Su sorunu olmadan bu sezonu atlatacağız ama yine de su çok kıymetli. Suyumuzu tasarruflu kullanalım. Su demek hayat demek. Su demek meyve demek, ekmek demek, sofra demek. O yüzden suyumuzu çok dikkatli kullanalım. Kış mevsiminde aldığımız kararlardan dolayı şu an sıkıntı çekmiyoruz. Şu an Antalya'da su sıkıntısı yaşamayacağımız tek baraj Alakır. Kumluca bölgesinde daha önceden yapılması planlanan 5 ayrı göletimizin yapılmasını ve kapalı devre sulama sistemine geçilmesini yetkililerden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz" dedi.

'HALKIMIZDAN DESTEK VE ANLAYIŞ BEKLİYORUZ'

Kış mevsiminde Torosların Beydağları bölümüne ciddi kar yağışı olduğunu belirten Başkan Hidayet Kökce, "Özellikle kış mevsiminde suyumuza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuda halkımızdan suyu çok dikkatli kullanmaları konusunda destek istiyoruz, anlayış bekliyoruz" diye konuştu.

ADRASAN GÖLETİ'NDE DURUM FARKLI

12 ay tarım yapılan Kumluca Ovası'na acilen kapalı devre sulama sistemi kurulmasını talep eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, bu yatırımın çok geç kaldığından bahsetti. Tedbir alınmadığında nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalınacağının en büyük örneğinin Adrasan Göleti'nde yaşadıklarını kaydeden Başkan Kökce, "Kumluca ilçemizde geçen kış mevsiminde yaptığımız çalışmalar neticesinde Alakır Barajı'mızda su seviyesi çok güzel. Alakır Barajı'nda aldığımız tedbirleri Adrasan Göleti'nde alamadığımız için şu an sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Adrasan Mahalle Muhtarı Birol Atalay da "Geçen yıl tedbir alınmadığından, havaların da kurak gitmesinden dolayı Adrasan Göleti'mizde büyük sıkıntılar çektik" diye konuştu.

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kumluca'da Alakır Barajı sayesinde tarımsal sulama sorunu yaşanmayacak - Son Dakika

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