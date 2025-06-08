Kurban Bayramı'nda Taraklı ve Safranbolu'ya Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Taraklı ve Safranbolu'ya Yoğun İlgi

Kurban Bayramı\'nda Taraklı ve Safranbolu\'ya Yoğun İlgi
08.06.2025 12:05
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Kurban Bayramı tatilinde, Taraklı ve Safranbolu tarihi mimarisiyle ziyaretçi akınına uğradı.

Kurban Bayramı tatilinde şehir yaşantısının stresinden uzaklaşmak isteyenler, Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerini oluşturan konakları ve tarihi yapıları barındıran Sakarya'nın Taraklı ile Karabük'ün Safranbolu ilçelerinde yoğunluk oluşturdu.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Taraklı ilçesindeki tarihi konaklar, bayramda ilçe nüfusunun 4 katı kadar ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçiler, Osmanlı mimarisinin hakim olduğu tarihi konaklarla süslü sokaklarda gezinti yaparak yöresel ürünler satın alma imkanı buluyor.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, ilçeyi ziyaret eden misafirlerin memnun kaldığını ve tekrar geldiğini söyledi.

İlçenin gastronomisinin de öne çıktığını anlatan Pilavcı, "Ziyaretçilerin Taraklı'nın havasından, suyundan, insanından, ikliminden memnun olması bizi mutlu ediyor. Buraya gelen misafirlerimiz havasından suyuna her şeyi tattıkları için bir daha unutmuyorlar ve vazgeçmiyorlar." dedi.

Karagöl Yaylası'nın, ilçe merkezine yakınlığı, yolun düzgünlüğü ve ulaşımının rahatlığıyla ender yaylalardan biri olduğunu aktaran Pilavcı, konaklama yerlerinin yüzde yüz doluluğa ulaştığını belirtti. Pilavcı, misafirlerin aylar öncesinden rezervasyon yaptırdıklarını fakat kamp, karavan ve çadır konaklamalarında sınırlama bulunmadığını, merkezden daha çok yaylada misafir ağırladıklarını kaydetti.

İşletme sahibi Ahmet Genç, her bayram yoğunluk yaşandığını, kurban kesme işlemlerinden dolayı tatil kısalmasına rağmen ciddi yoğunluk yaşandığını dile getirerek, "Havaların açması, yazın da gelmesi, bölgenin doğal güzellikleri, İstanbul'a yakınlığı avantajları dolayısıyla çok fazla turist geliyor." diye konuştu.

Zonguldak Karadeniz Ereğli'den ailesiyle gelen Mert Yüksel, tarihi dokusunu koruyan ilçede ziyaret edilmesi gereken yerlerin bulunduğunu ifade etti.

Kocaeli'den gelen Pınar Çelikazap, tarihi konakları beğendiklerini belirterek, "Önce Göynük tarafına gittik. Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ettik, ardından Taraklı'ya geldik. Çocukların yöresel pazarlarda gezmesi, Anadolu motiflerini görmesi, tarihi Osmanlı'dan kalan bu mirası sahipli olan ülkemizi görmesi için buraları ziyarete geldik. Kesinlikle herkesin gelip görmesi gereken yerlerden bir tanesi Taraklı bölgesi." ifadelerini kullandı.

Safranbolu

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesi de Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde gezmek ve konaklamak isteyenler, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla son yıllarda adından söz ettiren ilçeyi tercih etti.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetler ile ünlü Safranbolu lokumundan tadan ve hediyelik eşyalardan satın alan ziyaretçiler, tarihi ilçeyi gezerek tatillerinin keyfini çıkardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Taraklı ve Safranbolu'ya Yoğun İlgi - Son Dakika

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