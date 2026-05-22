Kurban Bayramı'nda Yağışlı Hava

22.05.2026 14:57
Meteoroloji, Kurban Bayramı boyunca yağışlı hava bekliyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri altında.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Kurban Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na ilişkin hava raporunu açıkladı. Buna göre; Kurban Bayramı'nda yurt genelinin parçalı çok bulutlu ve büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

ARİFE VE BAYRAM SÜRESİNCE BEKLENEN HAVA DURUMU

Arife günü ülkenin büyük bölümünün çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bayramın 1'inci günü Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor. Bayramın 2'nci günü Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Bayramın 3'üncü günü Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın 4'üncü günü ise Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak: DHA

