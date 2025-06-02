Kurban İbaeti Hakkında Doğru Bilgiler - Son Dakika
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Kurban İbaeti Hakkında Doğru Bilgiler

02.06.2025 10:56
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Diyanet, kurban ibadetinin gerekliliklerini açıkladı. Kesim şartı önem taşıyor.

6 Nisan 1920

1- 10 soruda kurbanla ilgili merak edilenler

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna göre, kesme olmadan hayvanı sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmiyor, kurban bedelini yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle kurban ibadeti ifa edilmiş sayılmıyor

Vekaletle kurban kesen kuruluşların kesim işlemini mutlaka gerçekleştirmeleri ve buradan elde edilen etleri satışa konu etmeden öncelikle ihtiyaç sahiplerine dağıtmaları gerekiyor

Fırat Taşdemir/Ankara) (Grafikli)

2- Türkiye'nin süt ve süt ürünleri 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Harun Çallı:

"Süt ve süt ürünleri ihracatında, artan bir ivme yakalamayı hedefliyoruz"

"42 tesisimiz, AB'ye ihracat yapabiliyor. Bu başarının arkasındaysa hijyenik, izlenebilir ve ambalajlı üretim yapan sanayi tesislerimizin, uluslararası standartlardaki yatırımları, üretim gücü yatıyor"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Bayramda yola çıkacak elektrikli araç sürücülerine "güncel şarj ağı haritası ile rota planlamaları" önerisi

Beefull Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alper Arın: "Birçok güzergahta şarj istasyonu bulunuyor. Bu doğrultuda, seyahat öncesi doğru rotayı belirlemek, kullanıcıların sıra beklemelerini ve plan değişikliklerini en aza indirebilir"

Voltrun Enerji Genel Müdürü Veysel Yurdagel: "Kullanıcıların, şarj istasyonlarında bekleme süresini azaltmak için bataryalarını tam dolum yerine yüzde 75-80 seviyesine kadar şarj etmeleri verimlilik açısından daha doğru bir tercih olur"

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Fotoğraflı)

4- Kurban Bayramı öncesi hayvanlara yol denetim istasyonlarında sıkı kontrol

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı:

"Hayvan hastalıklarının kontrolünü sağlamak için Bakanlık olarak gayret gösteriyoruz. Aşılama sürecinin tamamlanması için de yol kontrol istasyonlarımızdaki denetimlerimiz çok önemli"

"Ankara'daki istasyondan bugüne kadar 1851 canlı hayvan taşıyan araç geçti, 81 aracın mevzuata uygun hareket etmediği tespit edildi"

(Mustafa Çalkaya/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Suudi kruvaziyer şirketi İstanbul Galataport'tan seferlerine başlıyor

AROYA Cruises'in Pazarlamadan Sorumlu İcra Direktörü Turky Kari:

"Türkiye, Kızıldeniz'in dışına çıkmaya karar verdiğimizde ana destinasyondu, AROYA Cruises'a ana liman olarak ev sahipliği yapmaya başlayabilecek"

"Sadece Suudi Arabistan'dan değil, tüm Arap dünyasından yüksek trafiğe sahip olan tek ülkenin Türkiye olduğunu biliyorduk. Bu yüzden İstanbul ve Türkiye bizim için hedef oldu"

(Yunus Türk/İstanbul)

6- Meslek lisesi öğrencileri, tedavi gören çocuklara sarılabilecekleri oyuncaklar üretiyor

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geliştirdikleri "Sarıl Bana" projesi ile okulda yaptıkları oyuncakları, hastanelerde tedavi gören çocuklara gönderiyor

Öğretmen Şakire Selcen Yüce: "Çocukların hastanede sarılabilecekleri ve onları duygusal anlamda rahatlatabilecek boyutta oyuncaklar tasarlıyoruz"

(Ali Osman Kaya-Yasin Cingöz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Milli voleybolcular Hande Baladın ve Sinead Jack-Kısal, Milletler Ligi'nde başarıya inanıyor

Hande Baladın: "Hepimizin isteği kupayı kazanmak"

Sinead Jack-Kısal: "Beraber Milletler Ligi'nde iyi bir iş başaracağımızı düşünüyorum"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Ligin gol kralları da Galatasaray'dan

67. sezonu tamamlanan Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 19 kezle en fazla gol kralı çıkaran takım ünvanını sürdürdü

Lig tarihinde 19 farklı takımdan 33 Türk, 16 yabancı olmak üzere toplam 49 futbolcu gol kralı oldu

Emrah Oktay/İstanbul)

9- Beşiktaş'ta sezon "farklı" başladı, hayal kırıklığıyla bitti

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda çıktığı 36 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, topladığı 62 puanla ligi dördüncü sırada bitirdi

Beşiktaş, bu sezona etkili bir başlangıç yapsa da yalnızca ilk iki haftayı lider tamamladı

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 derbide tek yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi macerasına ikinci ön eleme turundan başlayacak

(Metin Arslancan/İstanbul)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban İbaeti Hakkında Doğru Bilgiler - Son Dakika

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