Kurban Pazarında İndirimli Fiyatlar

İstanbul Bahçelievler'deki kurban pazarında Bayramın 3'üncü gününde bir yandan son kurbanlıklar indirimli fiyatlarla satılırken bir yandan da satıcılar toplanmaya başladı. Kurbanlıkların büyük çoğunluğunun satıldığı pazarda bugün de akşam saatlerine kadar satış ve kesim işlemleri devam edecek.

Bayramın 3'üncü gününde kurban pazarlarında hayvan satışı ve kesim işlemi devam ediyor. Bahçelievler Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bir yandan son kurbanlıklar satın alınıp kesilirken, bir yandan da hayvanlarının tamamını satanlar toplanmaya başladı. Pazardaki satıcıların bazıları hayvanlarının büyük kısmını sattığını belirtirken, kurban pazarında fiyat araştırması yapan alıcılar ise son günlerde yapılan olası indirimlere umut bağladı. Binlerce hayvanın satıldığı alanda henüz hayvanlarının tamamını satamayanlar müşterilerini bekliyor.

'FİYATLAR, 30, 25 CİVARINDAYDI ŞİMDİ 20'YE 18'E DÜŞTÜ'

Kurban satışını gerçekleştiren İsmet Hüseyinoğlu, "Kurban Bayramı 3'üncü günde azalma var. Yani fiyatlar düştü. Satış azaldı, artık bitiyor. 200 hayvanla geldim. 2 tane hayvanım kaldı. Fiyatlar, 30'du, 25'ti şimdi 20'ye 18'e düştü. Fiyatlar çok düştü. Fiyatların artması lazımdı ama bu sene fazla bir şey oynamadı. Bu sene iyi değildi. Geçen yılki fiyatlar ile bu yılki fiyatlar arasında en az 10 milyar oynaması lazımdı ama oynamadı. Normal 3,5 milyar lira artış oldu. Geçen yıl 25, 26'ydı. Bu senede 25, 26, 30 civarlarında. Bu yıl hiçbir kar yok. Kimse kar edemedi. Seneye inşallah daha güzel olur" dedi.

'150 HAYVANIMDAN 3 HAYVANIM KALDI'

Vatan Yıldız, "Satışlar düşüşte. Ben Ağrı'dan geliyorum. 150 hayvan getirdim. Ağrı merkezden geliyorum. 150 hayvanımdan 3 hayvanım kaldı. Ortalama fiyatlar 180-250 bine kadar. Mesela ben bu hayvanı ortalama 230 bine verdim. 225 bine verdim. Bugün 150,155 bine veriyorum. Niye veriyorum, 3 hayvanım kalmış. Memlekete götürmeyeyim. Hayvanlar ilk güne göre yüzde 35 düştü. Bugünkü satışımız yüzde 35 aşağıya düştü. Ama hayvanlar genelde bitti, hayvan kalmadı. Bahçelievler Çoban Çeşme'de 105 çadır da hayvan kalmadı. Şu an bende 3 tane kalmıştı. Onları 1- 2 saat içerisinde satmazsam mezbahaya verip gideceğim. Yani hayvanım kalmadı. 150 hayvandan 3 hayvanım kaldı" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENEYE ORANLA İLK GÜNLERDE DİYEBİLİRİM Kİ YA YÜZDE 5 YÜZDE 10 FARK VARDI

Yıldız, "Geçen seneye oranla ilk günlerde diyebilirim ki ya yüzde 5 yüzde 10 fark vardı. Bugünkü satışlar geçen seneden daha da ucuz. Geçen sene de bu hayvan 190, 200 bin liraydı. Şimdi 150 bin lira. Mesela geçen sene yem çuvalı 400 liraydı. Bugün 800 lira. Şu an Türkiye'de en ucuz et, kırmızı et. Düşüş var artış yok. Hayvan ucuz. Bu kurbana gelen insanların çoğu zarar ederek evine geri döndü. Geçen seneye göre bu sene hayvan daha ucuz" dedi.

'KÜÇÜKBAŞ HAYVANI 20 BİN LİRAYA ALDIK'

Kurban almaya gelen Mehmet Soyder, "Kalabalıktır diye gelemedik. Annem ihtiyardır. Onunla beraber geldim. Yoksa birinci günü, ikinci günü bizim için farketmez. Biz birinci günü kesmek istedik ama çok kalabalıktı. Burada çok sıra vardı. Bugün bir de sakindir diye geldik. Dördüncü güne de bırakmadık. Buradaki fiyatlar düşmez. Çok nadiren fiyat düşer. Küçükbaş hayvanı 20 bin liraya aldık. Normalde her tarafta pahalıdır. 15 bin liraya bir hayvan bulamazsın. Hayvanın zayıflamadığına bakmayalım, gereken yerler için dağıtacağız. Birinci günde belki 3- 5 beş lira fazla olabilirdi. Şu an belki 2- 3- 5 liraya indi" ifadelerini kullandı.