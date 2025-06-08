Kurban Pazarında İndirimli Fiyatlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kurban Pazarında İndirimli Fiyatlar

Kurban Pazarında İndirimli Fiyatlar
08.06.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'deki kurban pazarında fiyatlar düştü, son günlerde satışlar azalmaya başladı.

İstanbul Bahçelievler'deki kurban pazarında Bayramın 3'üncü gününde bir yandan son kurbanlıklar indirimli fiyatlarla satılırken bir yandan da satıcılar toplanmaya başladı. Kurbanlıkların büyük çoğunluğunun satıldığı pazarda bugün de akşam saatlerine kadar satış ve kesim işlemleri devam edecek.

Bayramın 3'üncü gününde kurban pazarlarında hayvan satışı ve kesim işlemi devam ediyor. Bahçelievler Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bir yandan son kurbanlıklar satın alınıp kesilirken, bir yandan da hayvanlarının tamamını satanlar toplanmaya başladı. Pazardaki satıcıların bazıları hayvanlarının büyük kısmını sattığını belirtirken, kurban pazarında fiyat araştırması yapan alıcılar ise son günlerde yapılan olası indirimlere umut bağladı. Binlerce hayvanın satıldığı alanda henüz hayvanlarının tamamını satamayanlar müşterilerini bekliyor.

'FİYATLAR, 30, 25 CİVARINDAYDI ŞİMDİ 20'YE 18'E DÜŞTÜ'

Kurban satışını gerçekleştiren İsmet Hüseyinoğlu, "Kurban Bayramı 3'üncü günde azalma var. Yani fiyatlar düştü. Satış azaldı, artık bitiyor. 200 hayvanla geldim. 2 tane hayvanım kaldı. Fiyatlar, 30'du, 25'ti şimdi 20'ye 18'e düştü. Fiyatlar çok düştü. Fiyatların artması lazımdı ama bu sene fazla bir şey oynamadı. Bu sene iyi değildi. Geçen yılki fiyatlar ile bu yılki fiyatlar arasında en az 10 milyar oynaması lazımdı ama oynamadı. Normal 3,5 milyar lira artış oldu. Geçen yıl 25, 26'ydı. Bu senede 25, 26, 30 civarlarında. Bu yıl hiçbir kar yok. Kimse kar edemedi. Seneye inşallah daha güzel olur" dedi.

'150 HAYVANIMDAN 3 HAYVANIM KALDI'

Vatan Yıldız, "Satışlar düşüşte. Ben Ağrı'dan geliyorum. 150 hayvan getirdim. Ağrı merkezden geliyorum. 150 hayvanımdan 3 hayvanım kaldı. Ortalama fiyatlar 180-250 bine kadar. Mesela ben bu hayvanı ortalama 230 bine verdim. 225 bine verdim. Bugün 150,155 bine veriyorum. Niye veriyorum, 3 hayvanım kalmış. Memlekete götürmeyeyim. Hayvanlar ilk güne göre yüzde 35 düştü. Bugünkü satışımız yüzde 35 aşağıya düştü. Ama hayvanlar genelde bitti, hayvan kalmadı. Bahçelievler Çoban Çeşme'de 105 çadır da hayvan kalmadı. Şu an bende 3 tane kalmıştı. Onları 1- 2 saat içerisinde satmazsam mezbahaya verip gideceğim. Yani hayvanım kalmadı. 150 hayvandan 3 hayvanım kaldı" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENEYE ORANLA İLK GÜNLERDE DİYEBİLİRİM Kİ YA YÜZDE 5 YÜZDE 10 FARK VARDI

Yıldız, "Geçen seneye oranla ilk günlerde diyebilirim ki ya yüzde 5 yüzde 10 fark vardı. Bugünkü satışlar geçen seneden daha da ucuz. Geçen sene de bu hayvan 190, 200 bin liraydı. Şimdi 150 bin lira. Mesela geçen sene yem çuvalı 400 liraydı. Bugün 800 lira. Şu an Türkiye'de en ucuz et, kırmızı et. Düşüş var artış yok. Hayvan ucuz. Bu kurbana gelen insanların çoğu zarar ederek evine geri döndü. Geçen seneye göre bu sene hayvan daha ucuz" dedi.

'KÜÇÜKBAŞ HAYVANI 20 BİN LİRAYA ALDIK'

Kurban almaya gelen Mehmet Soyder, "Kalabalıktır diye gelemedik. Annem ihtiyardır. Onunla beraber geldim. Yoksa birinci günü, ikinci günü bizim için farketmez. Biz birinci günü kesmek istedik ama çok kalabalıktı. Burada çok sıra vardı. Bugün bir de sakindir diye geldik. Dördüncü güne de bırakmadık. Buradaki fiyatlar düşmez. Çok nadiren fiyat düşer. Küçükbaş hayvanı 20 bin liraya aldık. Normalde her tarafta pahalıdır. 15 bin liraya bir hayvan bulamazsın. Hayvanın zayıflamadığına bakmayalım, gereken yerler için dağıtacağız. Birinci günde belki 3- 5 beş lira fazla olabilirdi. Şu an belki 2- 3- 5 liraya indi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Bahçelievler, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Kurban, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Pazarında İndirimli Fiyatlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

15:49
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
14:58
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
14:43
Maliye şimdi de onların peşinde Kayıp çok büyük
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
13:17
Başkan Ferdi Zeyrek’in yaralandığı olayda şok detaylar 2 şüpheli var
Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var
11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 16:30:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Pazarında İndirimli Fiyatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.