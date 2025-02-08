Küre Dağları Milli Parkı Karla Kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küre Dağları Milli Parkı Karla Kaplandı

Küre Dağları Milli Parkı Karla Kaplandı

BARTIN ve Kastamonu sınırları içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, kar yağışının ardından muhteşem bir manzaraya büründü. 37 bin 753 hektar alana sahip olan milli park, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Kar kalınlığının 50 santime ulaşması, bölgedeki doğal güzellikleri gözler önüne serdi.

08.02.2025 10:58  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, kar yağışının ardından eşsiz güzelliğe büründü. Milli parktaki manzara, havadan dronla görüntülendi.

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. 37 bin 753 hektar alana sahip milli park, doğaseverlerden yoğun ilgi görürken, her mevsim fotoğraf tutkunlarının da akınına uğruyor. Özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası'ndaki kar manzarası hayran bırakıyor.

KAR KALINLIĞI 50 SANTİM

Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın'ın Ulus ilçesindeki bölümlerinde bin 300 rakıma ulaşan dağlarda, kar kalınlığı 50 santime yaklaştı. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen milli parkta kar yağışının durmasıyla güneş yeniden ortaya çıktı. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini içinde barındıran milli parkta manzaralar hayran bıraktı. Milli parkın eteklerinde bulunan beyaz örtüyle kaplanan Drahna Vadisi'ndeki Ulukaya, Alıçlı, Çıraklar, Köklü, Çamdibi, Kozanlı, Aşağıdere, Yukarıdere köyleri ve eşsiz güzellikteki dağlar havadan dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Kastamonu, Bartın, Güncel, Turizm, Yaşam, Çevre, Küre, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küre Dağları Milli Parkı Karla Kaplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 23:13:26. #1.13#
SON DAKİKA: Küre Dağları Milli Parkı Karla Kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.