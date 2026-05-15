Kurşunlama Olayı Kağıthane'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurşunlama Olayı Kağıthane'de

Haberin Videosunu İzleyin
Kurşunlama Olayı Kağıthane\'de
15.05.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kurşunlama Olayı Kağıthane\'de
Haber Videosu

Selçuk K.'nin eşinin annesinin evi kurşunlandı, 4 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.

KAĞITHANE'de geçtiğimiz ay yaklaşık oto galeride bulunan 100 milyon lira değerindeki araçları kundaklanan iş insanı Selçuk K.'nin dini nikahlı eşi Dilek K.'nin (47) annesi Melahat K.'nin (74) yaklaşık 10 gün önce taşındığı ev kurşunlandı. Eve 1 mermi isabet ederken, olay yerinde 4 boş kovan ve 5 mermi bulundu. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Mayıs Cumartesi günü Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş insanı Selçuk K.'nin dini nikahlı eşi Dilek K.'nin annesi Melahat K.'nin yeni taşındığı eve silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, evin camına 1 merminin isabet ettiği belirlendi. Çevrede yapılan aramalarda ise 4 adet boş kovan ve 5 adet mermi bulundu.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ VE GASP BÜRO POLİSLERİ YAKALADI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırıya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, aynı gün gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 11 adet mermi ele geçirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan kurşunlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta yürüyen şüphelilerin eve doğru silahla ateş açtıkları anlar görülüyor.

100 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ ARAÇLARI KUNDAKLANMIŞTI

Diğer yandan Selçuk K.'nin sahibi olduğu araç kiralama firmasındaki lüks araçlar, 7 Nisan'da Beşiktaş'ta kundaklanmıştı. Hemen ardından da Levent'teki evi kurşunlanmıştı. Yangında yaklaşık 100 milyon liralık hasar meydana geldiği öğrenilmişti.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurşunlama Olayı Kağıthane'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
İngiltere’de casus krizi Championship play-off finali ertelenebilir İngiltere'de casus krizi! Championship play-off finali ertelenebilir
İBB’ye ve Üsküdar Belediyesi’ne peş peşe operasyon 19 kişi gözaltına alındı İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
5 ilde ’change’ araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi 5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:55:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kurşunlama Olayı Kağıthane'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.