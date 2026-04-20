Kurtaran 2026 Tatbikatı'ndan Güçlü Mesajlar

20.04.2026 17:03
Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, milli yeteneklerle deniz gücünü artırma hedefini vurguladı.

'BU YOLDA ATTIĞIMIZ ADIMLARIN ÖNEMİNİ TEYİT ETMEKTEDİR'

Kurtaran 2026 Tatbikatı'nda konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Yaşanan gelişmeler, güçlü, etkin ve caydırıcı, aynı zamanda yerli ve milli yeteneklere dayanan bir deniz kuvvetine sahip olma hedefimizin doğruluğunu ve bu yolda attığımız adımların önemini teyit etmektedir" dedi.

'FİİLİ SAFHA BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ'

Tatbikatın kapsamı ve işleyişi hakkında detaylı bilgi veren Oramiral Tatlıoğlu, "Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı, NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) tarafından planlanan DYNAMIC MINOTAUR-26 Masabaşı Tatbikatı ile ilişkilendirilmiş olarak 15-21 Nisan 2026 tarihleri arasında Güney Ege'de icra edilmektedir. 16-20 Nisan tarihleri arasında, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltının aranması ve kurtarılmasına ilişkin tüm süreçleri içeren tatbikatın fiili safhası başarıyla icra edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'13 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 1000 PERSONEL KATILIYOR'

Katılımcı sayılarını paylaşan Tatlıoğlu, "Tatbikata 3'ü denizaltı ve 3'ü kurtarma gemisi olmak üzere 16 gemi ve 7 hava vasıtasının yanı sıra 13 ülkeden 21 gözlemci olmak üzere yaklaşık 1000 personel iştirak etmektedir. Ayrıca 10 dost ve müttefik ülkeden 11 askeri ataşe de tatbikatı izlemektedir" dedi.

'DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ İMKANLARINA SAHİBİZ'

Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denizde istenmeyen bir kaza veya olayın vuku bulması halinde, denizaltılarımızı en kısa sürede bulmak ve denizaltıcılarımıza yardım ulaştırmak maksadıyla dünyanın en gelişmiş imkanlarına sahibiz. Tatbikat süresince farklı sahalarda dibe oturmuş denizaltılara, milli kurtarma gemilerimiz ALEMDAR, AKIN ve IŞIN ile yardım ulaştırma ve personel tahliyesi faaliyetleri fiilen icra edilmiştir."

'ÖZEL TİMLERİMİZ ÖNEMLİ BİR YETENEK'

Kullanılan teknolojilere ve birimlere dikkati çeken Tatlıoğlu, "Bu tatbikatta; yandan taramalı sonar, uzaktan kumandalı su altı araçları, atmosferik dalış elbisesi, kurtarma çanı, denizaltı harici havalandırma sistemleri kullanılmış, scuba ve satıhtan ikmalli dalış sistemleri ile dalışlar icra edilmiştir. Tatbikatta görev alan Paraşütlü Arama Kurtarma Timi, Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi ve Deniz Tıbbı Araştırma Merkezi'nin de az sayıda ülkenin deniz kuvvetlerinde bulunan önemli yetenekler olduğunu vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ UÇAK GEMİSİ VE ATILAY İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Gelecek vizyonu ve savunma sanayii projeleri hakkında kararlılık mesajı veren Tatlıoğlu, "Tatbikatımızı icra ettiğimiz bu kritik dönemde, dünyadaki gelişmeleri ve bölgemizdeki durumu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaşanan gelişmeler; güçlü, etkin ve caydırıcı, aynı zamanda yerli ve milli yeteneklere dayanan bir deniz kuvvetine sahip olma hedefimizin doğruluğunu ve bu yolda attığımız adımların önemini teyit etmektedir. Bu maksatla, Türk Deniz Kuvvetleri'ni daha güçlü ve daha caydırıcı bir yapıya kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyor; Milli Uçak Gemimizin, Kocatepe Milli Muhribimizin ve Atılay Milli Denizaltımızın inşasını büyük bir azimle sürdürüyoruz. Hepinize saygılar sunarım" diye konuştu.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN-Aziz ŞAHİN-Yaren ÖZDEMİR/MUĞLA,

Kaynak: DHA

Ercüment Tatlıoğlu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

