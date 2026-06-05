Kurtay Şipal, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kurtay Şipal, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Kurtay Şipal, Dünya Şampiyonası\'na Hazırlanıyor
05.06.2026 10:20
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50 kiloda Türkiye ikincisi olan Kurtay Şipal, Senegal'de yapılacak dünya şampiyonasında başarı hedefliyor.

ORDU'da geçen yıl düzenlenen Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda Türkiye ikincisi olarak milli takıma seçilen Van Edremit Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kurtay Şipal (17) Senegal'de yapılacak Gençler Dünya Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor. Milli boksör Şipal, "Hedefim, önümüzdeki aylarda Senegal'de yapılacak Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda iyi bir derece elde etmek" dedi.

Van'ın Edremit Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destek sayesinde önemli başarılar elde ediliyor. Küçük yaşta boksa yönelen ve 2020 yılından bu yana belediye bünyesinde spor hayatını sürdüren Kurtay Şipal, 2025 yılında Ordu'da düzenlenen Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Elde ettiği başarının ardından milli takıma seçilen Şipal, şimdi gözünü Senegal'de düzenlenecek Gençler Dünya Boks Şampiyonası'na çevirdi. Lise 11'inci sınıf öğrencisi olan Şipal, dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Bu yıl Bayburt'ta düzenlenen Okullar arası Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda 54 kiloda Türkiye şampiyonu olan Toprak Altaş (16) da temmuz ayında Amasya'da gerçekleştirilecek Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ünvanını korumayı ve önümüzdeki yıl milli takım formasını giymeyi hedefliyor. Yıldız erkeklerde bu yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 46 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Halil İbrahim Dalgın (16) ise temmuz ayında Amasya'da düzenlenecek olan Yıldız erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

'DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA DERECE ELDE ETMEK İSTİYORUM'

Yaklaşık 5 yıldır boksla ilgilendiğini belirten Kurtay Şipal, "Küçük yaşlarda kendimi geliştirmek için boksa başladım. Edremit Belediyesi Spor Kulübü sporcusuyum. Geçen yıl Ordu'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda Türkiye ikincisi oldum ve ardından milli takıma seçildim. Hedefim, önümüzdeki aylarda Senegal'de yapılacak Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda iyi bir derece elde etmek. Kazanacağım madalyayı ülkeme ve memleketime armağan etmek istiyorum. Arkadaşlarımla birlikte Nur Tatar Spor Salonu'nda yoğun bir şekilde çalışarak şampiyonaya hazırlanıyoruz" dedi.

'HEDEFİM MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEK'

Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Toprak Altaş ise " 2022 yılında bu spora başladım. O zaman katıldığım yarışmada çeyrek finalde rakibime yenildim. Daha sonra 2024'te İzmir'de yapılan şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldum. Geçen yılki Türkiye şampiyonasında da çeyrek finalde yenilmiştim. Bu yıl Bayburt'ta düzenlenen Okullararası Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda 54 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi önümde Amasya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası var. Antrenmanlarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Hedefim; Amasya'da yapılacak olan şampiyonada Türkiye şampiyonu olup, milli takıma seçilmek ve ülkemi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek" diye konuştu.

'SPORCULARIMIZA İNANCIMIZ TAM'

Edremit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür Vekili Muharrem Parlak da yaklaşık 60 sporcunun değişik branşlarda yarışmalara hazırlandığını belirterek, "Belediye bünyesindeki spor kulübünde 60'a yakın boks, atletizm ve diğer branşlarda sporcu bulunuyor. Belediye eş başkanlarımızın verdiği destekle sporcularımız Türkiye şampiyonalarında önemli başarılar elde etti. Geçen yıl boksta Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan ve daha sonra milli takıma seçilen Kurtay Şipal, şimdi de önümüzdeki aylarda Senegal'de yapılacak olan Dünya Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor. Bir diğer sporcumuz Toprak Altaş da Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Bu sporcularımızın önemli başarılar elde edeceklerine inancımız tamdır" dedi.

Kaynak: DHA

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