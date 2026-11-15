Kuruçeşme soruşturması derinleşiyor: Sütlüce'deki bodrum katta halıya sarılı ceset bulundu - Son Dakika
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Kuruçeşme soruşturması derinleşiyor: Sütlüce'deki bodrum katta halıya sarılı ceset bulundu

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Kuruçeşme soruşturması derinleşiyor: Sütlüce\'deki bodrum katta halıya sarılı ceset bulundu
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Kuruçeşme soruşturması derinleşiyor: Sütlüce\'deki bodrum katta halıya sarılı ceset bulundu
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Umut Andık'ın öldürüldüğü Kuruçeşme'deki eğlence mekanı saldırısıyla ilgili soruşturmada 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Beyoğlu Sütlüce'deki 4 katlı binanın bodrum dairesine giden polis, halıya sarılı bir erkek cesedine ulaştı. Yaklaşık 10 gün önce silahla vurulduğu değerlendirilen kişinin, Gürcistan'dan geldiği öğrenilen 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan olduğu tespit edildi.

Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi. Cesedin, Oğuzhan Kalkan'a (30) ait olduğu tespit edildi.

Beşiktaş, Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'nde sorguları süren şüphelilerin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çete üyelerinin bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde öldürülen kişinin cesedinin Beyoğlu'ndaki evde saklandığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN İFADESİ BODRUM KATA GÖTÜRDÜ

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 12 Kasım'da Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta bir 4 katlı binanın bodrum katındaki daireye giden polis ekipleri, halıya sarılı erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, erkeğin yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürüldüğü değerlendirildi.

GÜRCİSTAN'DAN GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, cesedin Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, Kalkan'ın Gürcistan'dan geldiği, daha önce yasa dışı bahis oynadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaİstanbulBeşiktaşAdli TıpBeyoğluCinayetGüncelSon Dakika

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