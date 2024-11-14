Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Trafik Kazasından Zarar Gören Fırına Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Trafik Kazasından Zarar Gören Fırına Ziyaret Gerçekleştirdi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Trafik Kazasından Zarar Gören Fırına Ziyaret Gerçekleştirdi

Kuşadası'ndaki trafik kazası sonrası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletmek ve maddi hasar gören fırını ziyaret etmek üzere bir araya geldi. Kazada hayatını kaybeden Fikriye Becerikli için başsağlığı dilendi.

14.11.2024 14:30  Güncelleme: 14:43
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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geçen günlerde meydana gelen trafik kazasında, maddi hasarın oluştuğu fırına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kuşadası'nda 11 Kasım Pazartesi günü, geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Hacıfeyzullah Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Kaliteci Fırını'nın kafeterya bölümüne girdi. Üç kişinin yaralandığı kazada, 85 yaşındaki Fikriye Becerikli de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Belediye Başkanı Ömer Günel, kaza nedeniyle maddi hasarın meydana geldiği Kaliteci Fırını'nı ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari'nin de yer aldığı ziyarette, işletme sahibi Ali Yalçın'la görüşen Başkan Ömer Günel, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçede bu tür üzücü kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ettiklerini belirten Başkan Ömer Günel, "Öncelikle kazada kaybettiğimiz hemşehrimiz Fikriye Becerikli'ye Allah'tan bir kez daha rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılar da umarım bir an önce sağlıklarına kavuşurlar " diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Trafik Kazasından Zarar Gören Fırına Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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