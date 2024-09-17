Kuşadası'nda Batırılan AIRBUS A-300 Uçağı, Turizmde Yeni Bir Çekim Noktası Oluyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Batırılan AIRBUS A-300 Uçağı, Turizmde Yeni Bir Çekim Noktası Oluyor

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Kuşadası'nda 2016 yılında batırılan AIRBUS A-300 uçağı, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Dalış noktası olarak hizmet veren uçak, bölgedeki sualtı canlılığını artırarak turizme katkı sağlıyor.

17.09.2024 14:57  Güncelleme: 16:12
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından 2016 yılında Kuşadası ilçesinde 22 metre derinliğe batırılarak kent turizmine kazandırılan AIRBUS A-300 tipi uçak, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Batırıldığı dönemde boyutları itibarı ile 'resif amaçlı batırılan en büyük uçak' olma özelliğini taşıyan AIRBUS A-300, bölge turizmine de katkı sağlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından 2016 yılında Kuşadası ilçesinde 22 metre derinliğe batırılarak kent turizmine kazandırılan AIRBUS A-300 tipi uçak, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 54 metre uzunluğa ve 44 metre kanat genişliğine sahip uçak, Başkan Çerçioğlu'nun girişimleri sonucu İstanbul'dan Aydın'a getirtilerek özel yöntemler ile Kuşadası açıklarında batırılmıştı. Turizme kazandırıldığı ilk günden bu yana on binlerce uzman dalgıç ile yerli ve yabancı turist için ilgi odağı haline gelen, dünyanın birçok farklı ülkesinden vatandaşların Kuşadası'nı ziyaret etmesine neden olan Neopolis AIRBUS A-300, unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

"Turizme desteğimiz artarak sürecek"

Büyükşehir Belediyesi'nin turizme desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak turizme desteklerimiz sürüyor. Tarihiyle, doğasıyla, deniziyle ve doğal güzellikleri ile önemli turizm merkezlerinden olan güzel Aydın'ımızın ismini tüm dünyada duyuracak, yerli ve yabancı turistleri şehrimize çekecek projelerimiz devam edecek" dedi.

"Bölge eskiden kum bir zemine sahipti ama artık burası bir dalış noktası oldu"

Uzman dalgıç Tağmaç Saraçoğlu, Neopolis AIRBUS A-300'ün turizme kazandırıldığı bölgede sualtı canlılığının da arttığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"2016 senesinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu tarafından satın alınan AIRBUS A-300 modeli uçağımız dünyanın en büyük uçaklarından bir tanesi unvanına sahip. Bu uçak Kuşadası'nda 22 metre derinlikte bulunan bölgede batırıldı. Bu bölgeye batık batırıldıktan sonra birçok dalıcı tarafından ziyarete gelindi. Bölge eskiden kum bir zemine sahipti ama artık burası bir dalış noktası oldu. Bunun nedenlerinden bir tanesi de uçağın balıklara ev sahipliği yapmasından dolayı, burada su altı canlılığı çok yüksek derecede artmaya başladı. Batığımız birçok sualtı canlısına ev sahipliği yapmaya başladı. Hala hem sualtı canlılarına hem de dalıcılara hizmet vermeye, ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Uçağın batırıldığı noktada bir dalış yapılmıyordu eskiden, burada uçak batığı batırıldıktan sonra gözle görülür şekilde canlılık artışı oldu. Sualtı fotoğrafçılarının da gözde mekanlarından birisi oldu."

"İlk defa dalış yapan misafirlerimizin yüzde 100'ü uçağa hayran olduklarını söylüyor"

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği uçak batığının bölge turizmine ve esnafa katkı sağladığını belirten Saraçoğlu, "Buraya dalan dalıcılar çok beğeniyorlar, ilk defa dalış yapan misafirlerimizin yüzde 100'ü uçağa hayran olduklarını söylüyorlar. Aydın Büyükşehir Belediye'mizin bu projesinin bölge turizmine çok katkısı oldu. Sadece bu uçak için bölgemize birçok dalıcı gelmeye başladı, dalıcı olmayanlar da bizlerden eğitim alarak hayatlarına dünyanın en büyük uçağına dalış yaparak devam ettiler. Buraya gelen misafirler otellerde konaklıyorlar, restoranlarda yemek yiyorlar, akşamları çıkıp eğleniyorlar, hediyelik eşya alıyorlar… Yani tüm Kuşadası halkına bu uçak batığının faydası olduğuna yüzde 100 eminim. Ben Özlem Çerçioğlu Başkan'ımıza sonsuz şükranlarımı iletmek istiyorum, kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuşadası'nda Batırılan AIRBUS A-300 Uçağı, Turizmde Yeni Bir Çekim Noktası Oluyor - Son Dakika

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