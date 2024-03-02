Kütahya'da Otizmli Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kütahya'da Otizmli Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya\'da Otizmli Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Tunçbilek beldesinde 29 Şubat'ta kaybolan Mehmet Derin'in bulunması için başlatılan çalışmalar, bölgenin yakınlarından geçen Adranos Çayı ve çevresinde sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT, Türk Kızılay ile bazı kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 200 kişi katıldı. Beldenin belediye başkanı Mustafa Düzgün, çocuğun bir an önce sağ bulunması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

02.03.2024 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Tunçbilek beldesinde 29 Şubat'ta kaybolan Mehmet Derin'in bulunması için başlatılan çalışmalar, bölgenin yakınlarından geçen Adranos Çayı ve çevresinde sürdürüldü.

Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT, Türk Kızılay ile bazı kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 200 kişi katıldı.

Beldenin belediye başkanı Mustafa Düzgün, AA muhabirine, çocuğun bir an önce sağ bulunması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Arama çalışmalarına belediye personelinin yanı sıra belde halkının da destek verdiğini belirten Düzgün, "Bölgedeki dağlık kesim, meralar ve mezarlıkları aradık. Şu an için aramalarımız derede de yoğunlaştı. Arama çalışmaları için yeni ekipler de geliyor." ifadelerini kullandı.

Bölgeye giden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da arama çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Mehmet Derin, 29 Şubat'ta Azerbaycan Parkı'nda oynadığı sırada kaybolmuş, durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Belediyeye ait kameraların kayıtlarında yapılan incelemede çocuğun en son dere kenarında görüldüğü belirlenmişti.

Kaynak: AA

Tavşanlı, Kızılay, Kütahya, AFAD, İHH, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Otizmli Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:07 Canlı anlatım Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin Genel Başkanı önce İstanbul’da, Mersin’de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Genel Başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde DEM ile demlendi
15:25 Kızıldeniz’de Husiler’in vurduğu İngiliz gemisi sulara gömüldü Kızıldeniz'de Husiler'in vurduğu İngiliz gemisi sulara gömüldü
14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:46 Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polis memurunu metrelerce sürükledi
15:43 İsrail, Lübnan’ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var İsrail, Lübnan'ı bir kez daha vurdu: Çok sayıda ölü var
15:19 Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan’a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı Bodrum FK-Eyüpspor maçında çıkan olaylarda Arda Turan'a yabancı madde atıldı, 1 futbolcu yaralandı
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 19:04:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Otizmli Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement