Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
Tunçbilek beldesinde 29 Şubat'ta kaybolan Mehmet Derin'in bulunması için başlatılan çalışmalar, bölgenin yakınlarından geçen Adranos Çayı ve çevresinde sürdürüldü.
Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT, Türk Kızılay ile bazı kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 200 kişi katıldı.
Beldenin belediye başkanı Mustafa Düzgün, AA muhabirine, çocuğun bir an önce sağ bulunması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.
Arama çalışmalarına belediye personelinin yanı sıra belde halkının da destek verdiğini belirten Düzgün, "Bölgedeki dağlık kesim, meralar ve mezarlıkları aradık. Şu an için aramalarımız derede de yoğunlaştı. Arama çalışmaları için yeni ekipler de geliyor." ifadelerini kullandı.
Bölgeye giden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da arama çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.
Mehmet Derin, 29 Şubat'ta Azerbaycan Parkı'nda oynadığı sırada kaybolmuş, durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Belediyeye ait kameraların kayıtlarında yapılan incelemede çocuğun en son dere kenarında görüldüğü belirlenmişti.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Otizmli Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Bodrumspor, Aras Kargo'yu 3-1 mağlup ederek play-off'lara katılmayı garantiledi. Maç sonunda oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Erzin-Dörtyol arasındaki yol çalışmalarını inceleyerek açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yolun nitelik olarak istenilen düzeyde olmadığını belirterek, sıcak asfaltla bir çalışma başlattıklarını ve kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Ayrıca, köprü meselesi ve hükümet konağı sözlerinin de olduğunu ifade eden Yerlikaya, depremzedeler için konut yapımlarının devam ettiğini ve valilik, kaymakamlık, emniyet binalarının da yapılacağını vurguladı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'da büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarına aday olduklarını açıkladı. Aksakal, partisinin görevinin küresel emperyalist sistemin elemanlarıyla mücadele etmek olduğunu belirtti.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın oynayacakları Fenerbahçe Parolapara maçının hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son hazırlıklar yapıldı. Takım, kendi tesislerinde kampa girdi ve yarın saat 14.00'te Cizre Spor Salonu'nda Fenerbahçe Parolapara'yı konuk edecek.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkması gereken bir tarifeli uçak, sis nedeniyle rötar yapınca yolcular isyan etti. Uçak içinde uzun süre bekleyen yolcular, kabin görevlisiyle tartışarak tepki gösterdi. Bir kadın yolcu, şeker hastası ve çocuklar olduğunu belirterek uçağın yemek gelmeden nasıl kalkabileceğini sordu. Yolcular, kadın yolcuyu alkışlayarak destekledi ve hava yolunu protesto etti.
Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakemin İsmet hocayı haksız yere kırmızı kartla cezalandırdığını ve Caner'in Kenan'a tokat attığını söyledi. Dolutaş, VAR'ın devreye girmediğini ve hakemin ciddi hatalar yaptığını belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Okmeydanı'nda partisinin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kavuncu, esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla görüştü ve karanfil dağıttı. Açılışta konuşan Kavuncu, sevginin önemine vurgu yaparak, İstanbul'u daha iyi yöneteceğini belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la Berlin'de yapılan görüşmeye ilişkin somut çözümlere ulaşılamadığını belirtti. Bayramov, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı ve askeri işbirliklerinden bahsetti.
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Cumhur İttifakı olarak kentte güzel hizmetler üreteceklerini söyledi. Doğan, Samsun'un potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, şehri ileriye taşımak için çalışacaklarını ve Samsun'u bölgenin parlayan yıldızı haline getireceklerini ifade etti.
Esenyurt'ta, caminin güçlendirilmesi çalışması sırasında kontrollü yıkımı yapılan minarenin bir parçası vinçten düşerek evin duvarını kırdı. Minare yandaki binanın bodrum katındaki dairenin duvarında hasar oluşturdu. Daire sakinleri tahliye edildi, sokak geçişlere kapatıldı. Kazada yaralanma olmadığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?