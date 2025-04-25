Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha - Son Dakika
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Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

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AFAD verilerine göre Kütahya'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 10.20 itibarıyla 4.6'lık bir sarsıntı daha meydana geldi. 12 kilometre derinlikte oluşan deprem paniğe neden olurken Simav ilçesi ve çevre köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

25.04.2025 10:25  Güncelleme: 10:37
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Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen 6.2'lik depremin ardından bir korkutan haber de sabah saatlerinde Kütahya'dan geldi.

BİR KORKUTAN HABER DAHA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre sabah saatlerinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depremin ardından saat 10.20 itibarıyla 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oluştu.

Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

12 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı Kütahya'da büyük panik yaşanmasına neden olurken deprem çevre illerde de hissedildi.

Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Depremin ardından Kütahya'nın Simav ilçesi ve çevre köylerde eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 10.20'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.

Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
Kütahya\'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
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Son Dakika Güncel Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 71661535Rf:
    Öncekli Kütahya’ya geçmiş olsun Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah hasar yoktur Kütahya halkı da iyidir umarım 32 3 Yanıtla
  • Şemsettin Karabacak:
    bunlar büyük depremin habercisi çift yönden fayda enerji birikiyor tahmini çok yakın zamanda istanbul 9.0 civarı sallanıcaktır temkinli olunuz 3 22 Yanıtla
  • Argan Çınar:
    kimsenin bir halt bildiği yok Allah bize acısın ve merhamet etsin Rabbimiz ne isterse o olacaktır 15 1 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    Kırıkkale / Yozgat / Amasya / manisa / Mersin / Kayseri / Konya / Erzincan/ Malatya / Urfa / Osmaniye / Maraş / Erzincan / Trapzon / samsun / Van / Batman / Diyarbakır /Siirt / ve yakın çevreleri her bölgede Riskli şehirler bunlar diyorlar deprem bilim insanları 0 6 Yanıtla
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