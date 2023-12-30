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Kütahya'da şehitleri anma ve Filistin'e destek yürüyüşü - Son Dakika
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Kütahya'da şehitleri anma ve Filistin'e destek yürüyüşü

Kütahya'da şehitleri anma ve Filistin'e destek yürüyüşü Kütahya'da, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler ve İsrail'in zulmü altındaki Gazzeli mazlumlar için "Şehitlere Rahmet, Gazze'ye Destek" yürüyüşü düzenlendi.

Kütahya\'da şehitleri anma ve Filistin\'e destek yürüyüşü
30.12.2023 - 22:48,
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Kütahya'da şehitleri anma ve Filistin'e destek yürüyüşü

KÜTAHYA - Kütahya'da, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler ve İsrail'in zulmü altındaki Gazzeli mazlumlar için "Şehitlere Rahmet, Gazze'ye Destek" yürüyüşü düzenlendi. Kütahya Belediyesi önünde başlayan ve Zafer Meydanında son son buldu.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu adına basın açıklamasını Diyanet Sen Kütahya Şube Başkanı Ülfet Balon yaptı. Balon, "Gazze'de ya da gönül coğrafyamızın herhangi bir köşesinde zulmen hayatına kasdedilen şehitler de bizim, devletimizce memleketin dört bir yanında ve sınırlarımızın ötesinde emperyalist kafirlerin maşası teröristlere karşı mücadele ederken şehit olan askerler de bizim.Sıcak rezidanslarında viskisini yudumlayarak sosyal medyadan ya da

gazete köşelerinde kalemşörlük taslayan batılı emperyalist uşakları bize bu konuda ayar veremez. Biz sizin telkinlerinizle,

nasihatlerinizle ayar çekilecek bir millet değiliz. Siz o hırlamanızı ancak kendi toplumunuza yapabilirsiniz. Biz hem

kendi askerimizi hem de Gazzeli kardeşlerimizi savunabiliriz. Buna aklımız da yeter, gücümüz de. Hatta dünyanın neresinde

olursa olsun, hangi zalim varsa biz onun karşısında durmayı da biliriz. Bizim ufkumuz bütün dünyayı tarar. Siz kendinize

bakın. Basın açıklamamıza burada son verirken şehitlerimize tekrar rahmet diliyor, ailelerine de Kütahya sivil toplum kuruluşları Dayanışma Platformu olarak taziyelerimizi iletiyoruz. Allah bütün şehit ailelerine sabır ve metanet versin. Yaralı askerlerimize de Allah'tan acil şifa diliyoruz" dedi.

İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar da, İsrail'e tepki gösterdi.

Programda konuşan Kütahya Valisi Işın, "Bu iman, bu şuur, birlik ve beraberlik olduğu sürece Allah'ın izniyle bu milleti hiç kimse alt edemeyecektir. Biz Alparslan'ın askerleriyiz. Biz Selahattin Eyyubi'nin torunlarıyız, Fatih'in torunlarıyız. Biz Yavuzlar'ın çocuklarıyız. Kimse bizi alt edemez" şeklinde konuştu.

Türk Milletinin kendi değerleriyle ve inancıyla ayakta kalacağını belirten Işın, "PKK terör örgütü Allah'ın izniyle bu topraklarda artık hayat bulamayacak hale gelmiştir" diye konuştu.

Türk milletinin azmini, inancını hiçbir zaman kaybetmeyeceğini söyleyen Işın, "Uyumayacağız, sürekli diri duracağız, bir olacağız, beraber olacağız, büyük Türkiye olacağız. Batı uşaklarına ve emperyalizme her zaman karşı çıkacağız, duamızı şehitlerimizden eksik etmeyelim, Filistinli kardeşlerimize, Uygur Türklerine dua edelim, nerede bir mazlum varsa bu millet onların yanında olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bütün dünyada bir uyanış meydana geldiğini ifade eden Işın, batının maskesinin düştüğünü vurguladı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'ın da katıldığı yürüyüşün sonunda tüm şehitler için dua edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Kütahya'da şehitleri anma ve Filistin'e destek yürüyüşü - Son Dakika


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