Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği'nden Gazze'ye Aşure Yardımı - Son Dakika
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Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği'nden Gazze'ye Aşure Yardımı

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure programında vatandaşlara aşure ikram etti. Programın teması 'Aşurenin Bereketi Gazze'ye Ulaşsın' olarak belirlendi. Dernek yetkilileri, Gazze'deki yaşananları unutturmamak adına aşure etkinliğini Gazze'ye ithaf ettiklerini belirtti. Etkinlikte yaklaşık 1500 kişiye aşure ikram edildi ve yapılan bağışlar Gazze yararına kullanılacak.

16.07.2024 15:35
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Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlendi

"Aşurenin Bereketi Gazze'ye Ulaşsın" temasıyla Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen programda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Derneğin kadın kolları başkanı Hatice Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanılanları unutturmamak adına aşure etkinliğini Gazze'ye ithaf ettiklerini söyledi.

İsrail'in yaklaşık 10 aydır Filistin'de katliamlarını sürdürdüğünü hatırlatan Karakaya, "Biz bu etkinliğimizle, muharrem ayını ve bu ayın bir güzel yiyeceği olan aşureyi halkımızla paylaşmak ve Gazze'deki soykırıma yeniden dikkat çekmek istedik. Bilindiği gibi Gazze'de masum çocuklar, kadınlar, insanlar öldürülmeye devam ediyor. Onun için bizler her fırsatta, yaptığımız hemen her etkinlikte Gazze'yi hatırlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Karakaya, etkinlikte yaklaşık 1500 kişiye aşure ikram edildiğini, oluşturulan stanttaki kumbaraya yapılan bağışların Gazze yararına kullanılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Muharrem Ayı, Kütahya, Gazze, İHH, Güncel, Son Dakika

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