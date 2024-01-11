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Kütahya Valiliği, pavyonları süresiz olarak kapatma kararı aldı - Son Dakika
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Kütahya Valiliği, pavyonları süresiz olarak kapatma kararı aldı

Kütahya Valiliği, pavyonların bulunduğu bölgede meydana gelen asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz olarak kapatma kararı aldı. Valilik, bölgede artan kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve polise mukavemet gibi olayları gerekçe göstererek, 10 pavyonun faaliyetine son verdi. İşletmeler, polis nezaretinde Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Kütahya Valiliği, pavyonları süresiz olarak kapatma kararı aldı
11.01.2024 - 23:01,
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KÜTAHYA Valiliği, pavyonların bulunduğu bölgede artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz olarak faaliyete kapattı. 10 pavyon, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Kütahya Valiliği, pavyonların bulunduğu bölgede meydana gelen asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi süresiz kapatma kararı aldı. Valilik, Vefa Mahallesi Sardunya Sokak üzerindeki bölgede kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, polise mukavemet gibi olayların artmasını gerekçe göstererek, 10 pavyonun faaliyetine süresiz olarak son verdi. İşletmeler polis nezaretinde bölgeye gelen Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tek tek mühürlendi. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kütahya Valiliği, pavyonları süresiz olarak kapatma kararı aldı - Son Dakika
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