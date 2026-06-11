KUVEYT, 11 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt, İran'ın düzenlediği saldırıların ardından hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurdu.
Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, önleyici tedbir kapsamında alınan karar doğrultusunda uçuşların alternatif havalimanlarına yönlendirileceğini belirtti.
Açıklamada, saat 04.50 itibarıyla yürürlüğe giren geçici kapatma kararının, güvenlik risklerinin ortadan kalktığı teyit edilene kadar yürürlükte kalacağı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kuveyt Hava Sahasını Kapatıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?