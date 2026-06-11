Kuveyt Hava Sahasını Kapatıyor - Son Dakika
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Kuveyt Hava Sahasını Kapatıyor

Kuveyt Hava Sahasını Kapatıyor
11.06.2026 09:32
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Kuveyt, İran saldırıları nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapattı, uçuşlar başka havalimanlarına yönlendirilecek.

KUVEYT, 11 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt, İran'ın düzenlediği saldırıların ardından hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurdu.

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu, perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, önleyici tedbir kapsamında alınan karar doğrultusunda uçuşların alternatif havalimanlarına yönlendirileceğini belirtti.

Açıklamada, saat 04.50 itibarıyla yürürlüğe giren geçici kapatma kararının, güvenlik risklerinin ortadan kalktığı teyit edilene kadar yürürlükte kalacağı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Güvenlik, Politika, Kuveyt, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuveyt Hava Sahasını Kapatıyor - Son Dakika

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