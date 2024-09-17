Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor, vatandaşlar uyarıldı.

17.09.2024 09:34
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Doğu Karadeniz ve Düzce, Bolu, Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 27, en düşük 15; İstanbul'da en yüksek 26, en düşük 19; İzmir'de en yüksek 29, en düşük 20 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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