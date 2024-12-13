Kuvvetli Yağış ve Kar Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon ve Giresun'da çok kuvvetli; Rize ve Artvin'de yer yer şiddetli yağmur ve sağanak; 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışların etkisini sürdüreceği, öğle saatlerinden itibaren Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

MGM, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu, yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğini bildirdi.

MGM; şiddetli yağış, buzlanma ve çığ ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 4, en düşük 1; İstanbul'da en yüksek 10, en düşük 6; İzmir'de en yüksek 15, en düşük 7 derece olacak.