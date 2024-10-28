Kuzey Kore Askerleri Rusya'ya Konuşlandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kuzey Kore Askerleri Rusya'ya Konuşlandırılıyor

NATO Genel Sekreteri Rutte, Güney Kore'nin Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasını bildirdi.

28.10.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Güney Kore'nin, NATO ile Asya-Pasifik ortaklarını, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasıyla ilgili bilgilendirdiğini, bu durumun Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali ve Rusya'nın saldırganlığının genişlemesi olduğunu bildirdi.

Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güney Kore'den yetkililerin, NATO ile Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'yı, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasıyla ilgili bilgilendirdiğini duyurdu.

Genel Sekreter Rutte, söz konusu askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesine intikal etmesini, BM kararlarının ihlali ve Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının tırmanması olarak niteledi.

AB de alarmda

Konu, 17 Ekim'de Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından AB'nin gündemine taşınmıştı.

Yarın AB'nin kendi içerisinde yapacağı bir toplantının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Rutte ile görüşmesi bekleniyor.

Kuzey Kore'nin dahli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan aynı gün yapılan açıklamada da Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla askerin getirildiği ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Güney Kore, Kuzey Kore, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore Askerleri Rusya'ya Konuşlandırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 02:35:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Kore Askerleri Rusya'ya Konuşlandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.