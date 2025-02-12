Kuzey Kore'den Trump'a Gazze Tepkisi - Son Dakika
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Kuzey Kore'den Trump'a Gazze Tepkisi

Kuzey Kore, Trump'ın Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını kınadı.

12.02.2025 13:18
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Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik planını kınadı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Pyongyang yönetimi, Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin Gazze Şeridi'ni ele geçirme ve Filistinlileri zorla başka yerlere yerleştirmeye yönelik önerisi kınanarak, " Dünya, şimdi ABD'nin 'bomba açıklaması' üzerine kaynıyor." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın planının, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun "açık bir ihlali" olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının hiçe sayıldığı, iki devletli çözümün önünde büyük bir engel ve kesinlikle kabul edilemez bir eylem" olarak nitelenen bu planın reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kan ve gözyaşının akmaya devam ettiği, kırılgan istikrarı nedeniyle içeride ve dışarıda endişelerin arttığı bir dönemde Filistinlilerin bölgede istikrarlı bir yaşam ve barış umutlarını ayaklar altına alan bu çirkin açıklamalar, tüm dünyayı şoke etti." ifadesine yer verildi.

Trump yönetiminin Panama Kanalı ve Grönland'a yönelik açıklamaları ile Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirme kararına da değinilen açıklamada, "ABD, çağ dışı hayallerinden uyanmalı ve diğer ülkelerin ve halkların onuru ile egemenliğini ihlal etmekten derhal vazgeçmelidir." denildi.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu söyleyen Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kuzey Kore'den Trump'a Gazze Tepkisi - Son Dakika

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