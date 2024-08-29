Kuzey Marmara Otoyolu'nda Hafif Ticari Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Hafif Ticari Araç Alev Alev Yandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda motor kısmında yangın çıkan hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

29.08.2024 01:39
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda  motor kısmında yangın çıkan hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli'nin Gebze ilçesi geçişi Yağcılar mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan Osman A. yönetimindeki 74 BT 596 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Kaputun altından alev çıktığını gören sürücü Osman A., aracı emniyet şeridinde durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kısa sürede aracın tamamını saran yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma ile söndürdü. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Aracın yoldan kaldırılması sonrası ulaşım normale döndü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Hafif Ticari Araç Alev Alev Yandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuzey Marmara Otoyolu'nda Hafif Ticari Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika

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