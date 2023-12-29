Kuzey Marmara Otoyolu\'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü Adana\'da defnedildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada hayatını kaybeden 10 kişi arasındaki tır sürücüsü Abidin Ataşlı'nın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde dün meydana gelen zincirleme kazada yaşamını yitiren tır sürücüsü Abidin Ataşlı'nın (44) cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ndeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Evli ve iki çocuk babası olduğu belirtilen Ataşlı'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Adana'ya getirildi.

Ataşlı'nın cenazesi, merkez Sarıçam ilçesindeki Hasanbeyli Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Abidin Ataşlı'nın ailesi, evlerinde yakınlarının taziyelerini kabul etti.

Kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde, dün Giresun'daki cenazeden İstanbul'a dönenleri taşıyan Esenyurt Belediyesi'ne ait 34 BC 2318 plakalı otobüs, Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait 50 ACV 195 plakalı otobüs, Ankara'dan İstanbul'a giden Kamil Koç'a ait 34 CYN 109 plakalı otobüs, 01 ZT 460 plakalı tır, 34 GOR 839 plakalı kamyonet, 34 GEF 656 plakalı otomobil ve 48 VJ 236 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti.

Kazada Adana'dan Bulgaristan'a giden tırın şoförü Abidin Ataşlı'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirmiş, 3'ü yabancı uyruklu, 3'ü çocuk olmak üzere 61 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan, kazaya karışan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tırın ikinci şoförü O.K. gözaltına alınmıştı.