Kuzey Marmara Otoyolu\'nda TIR Yangını

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BAŞAKŞEHİR, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Şoför TIR'ın kupa kısmını dorseden ayırarak uzaklaştırırken, alev alev yanan dorse kısmına itfaiye müdahale etti.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisinde seyir halindeki TIR'da çıktı. Edinilen bilgiye göre, Soner Yaman'ın kullandığı 34 JY 5576 plakalı TIR, lastiklerinden alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden TIR2ın şoförü, aracı yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etti. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada TIR şoförü Yaman ise alevlerin büyümesi üzerine kupa kısmını dorseden ayırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan dorseye müdahale etti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, TIR'a ait dorsede hasar meydana geldi. Dorse çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"HİÇ OLMAZSA BU YANMASIN DEDİM TIR'I DORSEDEN AYIRDIM"

TIR şoförü Soner Yaman, "Yolda giderken baktım arkadan duman çıkıyor, aşağı indim alev almış. Yangın söndürme tüpünü aldım söndürmeye çalıştım ama çok fazla alev olduğu için sönmedi. TIR'ı dorseden ayırdım, hiç olmazsa bu yanmasın dedim. Daha sonra da itfaiye geldi. Dorsede hammadde yüklüydü" dedi.