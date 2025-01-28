Lammy: Sudan ve KDC'deki Kriz Düzensiz Göçü Artırıyor

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, çatışmaların düzensiz göçü artırdığını belirterek, insan kaçakçılarının Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yaşanan insani krizden faydalanmaya çalıştığı uyarısında bulundu.

Lammy, Sudan ve KDC'de yaşanan gelişmelere ilişkin parlamentoda yaptığı açıklamada, Sudan'da hastanelerin ve yerinden edilenlerin yaşadığı kampların saldırı altında olduğunu söyledi.

İngiltere'nin bu saldırıları kınadığını dile getiren Lammy, Çad-Sudan sınırında yaptığı ziyarette bölgede yaşanan insani krizi de yakından gözlemlediğini anlattı.

Bölgedeki Adre'ye yaptığı ziyarette gördüğü mültecilerin yüzde 88'inin kadın ve çocuk olduğuna işaret eden Lammy, KDC'deki çatışmalarda ise Güney Afrika, Malavi ve Uruguaylı Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Lammy, KDC'de 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grubun Goma kentini ele geçirdiğini hatırlatarak, "Yüz binlerce kişi M23'ten kaçıp Goma'ya sığınmışken şimdi burada daha büyük bir insani kriz potansiyeli ortaya çıktı." dedi.

Bölgenin kadın ve çocuklar için dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olduğuna işaret eden Lammy, "KDC'nin dörtte biri gıdaya ulaşmakta sorun yaşıyor. Evlerinden kaçıp derme çatma kamplarda, barınaklarda kalanlar sürekli bombalanıyor." diye konuştu.

"İnsan kaçakçıları acıdan kar etme peşinde"

Çatışmaların yaşandığı Sudan'dan İngiltere'ye yapılan düzensiz göçte geçen yıl yüzde 16'lık artış olduğunu dile getiren Lammy, "Vicdansız insan kaçakçıları, Sudan ve KDC gibi yerlerde acıdan kar etme peşinde. Çatışmalar ne kadar geç biterse sorun dalgası o kadar büyüyor. Çad gibi komşu ülkeler sınırın diğer tarafındaki krizle mücadele etmek için çalışıyor. Tansiyonun artması her yerde istikrarsızlık ve çatışma riskini doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Lammy, KDC ve Sudan'ın önemli ticaret rotaları üzerinde bulunup yer altı kaynakları açısından zengin olduğuna dikkati çekerek, "Yaşananlara kayıtsız kalamayız. Hükümetimiz bu çatışmaların unutulmasını reddediyor. BM Güvenlik Konseyinde Sudan'daki insani krize yanıt vermek için Sierra Leone ile çalışıyoruz. Tüm üyelerin desteğine rağmen Çin ve Rusya veto hakkını kullandı." dedi.

Buna rağmen bölgede ortaya çıkan insani krizle mücadele için yapılan yardımları artırdıklarını anlatan Lammy, diplomatik çabaları da artıracaklarına işaret etti.

İlkbaharda farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Londra'da toplantı yaparak Afrika'da barış konusunu masaya yatıracakları bilgisini paylaşan Lammy, Sudan'da acil ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Lammy, Ruanda'da yaşayan İngiliz vatandaşlarına KDC sınırındaki Rubavu bölgesine seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Ruanda'ya yapılan yardımlar tehlikede

Lammy, milletvekillerinin de sorularını yanıtladı. Sudan nüfusunun yarısının acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ve bunun 30 milyon kişiden daha fazla insana karşılık geldiğini söyleyen Lammy, bunun Mali, Gazze, Bangladeş ve Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerinin toplamından daha çok olduğunu belirtti.

Ruanda'nın tüm dünyadan yıllık 1 milyar dolara yakın yardım aldığını, bunların 43,5 milyonunun İngiltere'den geldiğini vurgulayan Lammy, "Komşunuza saldırdığınızda tüm bu yardımlar da artık tehlikeye girer." dedi.

Lammy, dünyanın başka yerlerinde de komşusuna saldıran ülkeleri hoş görmeyeceklerine dikkati çekerek, M23 gibi bölgesel silahlı gruplara yaptırım uyguladıklarını belirtti.