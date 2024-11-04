Lampedusa'ya 118 Düzensiz Göçmen Ulaştı - Son Dakika
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Lampedusa'ya 118 Düzensiz Göçmen Ulaştı

Lampedusa Adası'na 118 düzensiz göçmen ulaştı, göç akışı Orta Akdeniz'de devam ediyor.

04.11.2024 18:46
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İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'na 118 düzensiz göçmenin ulaştığı bildirildi.

Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sıkça kullanılan düzensiz göç güzergahlarından Orta Akdeniz'de göç akışı sürüyor.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, günün ilk saatlerinden sabah erken saatlere kadar olan zaman diliminde, ülkenin güneyindeki Lampedusa Adası'na göçmenleri taşıyan iki tekne kendi imkanlarıyla gelirken, ada açıklarındaki iki tekneye de Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma kurumu Frontex'in devriye botlarınca yardım edildiği belirtildi.

Adaya toplamda 118 düzensiz göçmenin geldiği kaydedildi.

Teknelerin çoğunlukla Libya'dan hareket ettikleri belirtilen haberde, düzensiz göçmenlerin arasında Afgan, Sudanlı, Suriyeli, Mısırlı, Pakistanlı, Kamerunlu ve Bangladeşlilerin olduğu ifade edildi.

Öte yandan, İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde, İtalya'nın Arnavutluk'ta kurup geçen ay faaliyete aldığı ancak halihazırda kimsenin bulunmadığı iki göçmen merkezine Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri nakletmekle görevli İtalyan donanmasına ait Libra gemisinin, bu hafta yeni sefere çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Libra gemisinin, Roma ve Tiran arasındaki anlaşma uyarınca İtalyan güvenlik güçlerince kurtarılan, reşit, erkek ve geldiği menşe ülkesi "güvenli ülke" statüsünde bulunan düzensiz göçmenleri seçerek Arnavutluk'taki merkezlere taşıması öngörülüyor.

Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-4 Kasım döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 55 bin 892 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 145 bin 327 olarak kaydedilmişti.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, yılbaşından 31 Ekim'e kadar olan dönemde, 1351 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, geçen yıldan bu yana İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle de faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması, teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması ya da egzoz gazından zehirlenme gibi nedenlerden dolayı her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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