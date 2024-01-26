Landrut: Deprem bölgesinde altyapıyı AB kaynaklarıyla desteklemeye devam edeceğiz

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, deprem bölgesindeki su, atık su, kanalizasyon, altyapı gibi alanlar için AB Dayanışma Fonu'ndan 400 milyon, Avrupa Yatırım Bankası'ndan 400 milyon euro kredi olmak üzere toplam 800 milyonluk euro'luk kaynak ayırdıklarını belirterek, "Bu alanları AB kaynaklarıyla desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Belçika'nın Anakara Büyükelçisi Paul Huynen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilin 6'sında AB merkezli 10 tane çevre projesinin hayata geçirildiğini, bunlar içerisinde AB hibelerinin de olduğunu söyledi. Bu projelerin akıbetiyle ilgili bir değerlendirme yaptıklarını ifade eden Tuzcuoğlu, şöyle devam etti.

"Bunlardan 2 tanesi henüz teslim aşamasında devam ediyor ama önceki projeler tamamlanmıştı fakat bu projeler depremle birlikte deprem bölgesinde yapılan bu projelerde de birtakım hasarlar oluştu. Dolayısıyla hem daha önce verilen çalışmalar hem de bu yapılan yatırımlarla ilgili ortaya çıkan hasarlar ve bundan sonra AB'nin yapacağı desteklemelerle birlikte bu IPA kapsamında yapılan çalışmaların yeniden onarılması ve hizmete alınması, problemli alanların giderilmesi anlamında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bugünkü toplantıda yapılan AB merkezli çalışmalarla ilgili verimli bire çalışma oldu, verimli görüşmeler yaptık. İnşallah ileride başka projelerle birlikte bölgemize bir takım hizmetleri vereceğiz. Hızlı bir şekilde toparlanıyoruz, inşallah bir yıl içerisinde bugün içinde bulunmuş olduğumuz birçok sorunu aşmış olacağımızı ümit ediyoruz. Nasıl bir yıl önceki noktada değilsek bir yıl sonra da bugünkü noktada olmayacağız. Yol haritamız belli, inşallah hızlı bir şekilde deprem bölgesiyle alakalı tüm yaraları en hızlı bir şekilde saracağız."

'AB FONU, DEPREM SONRASI İLK DEFA TÜRKİYE İÇİN HAREKETE GEÇİRİLDİ'

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ise depremden çok kısa bir süre sonra bölgeyi ziyaret ettiğini, ardından da defalarca ziyarete geldiğini belirterek, AB'ye üye 21 ülkenin arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdiğini kaydetti. Landrut, şunları söyledi:

"Tabii ki 6 Şubat tarihinde evlerini ve birçok şeyi aynı anda kaybeden Türk halkına verilecek olan çok farklı kanallarda destekler var. Bizler hem AB üye devletleri olarak hem de ulusal ve uluslararası donörlerle birlikte çalışmalarımızı sürdürüp Türk halkına ihtiyaçları doğrultusunda destek vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda Türk yetkili mercilerle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bakanlıklarla çok yakın bir işbirliğimiz var. Önceliklerin belirlenmesi ve farklı alanlarda destek çalışmalarının sürdürülmesi ki bu alanların içerisinde belediye altyapısı ve sosyoekonomik destekler de dahil. Bununla ilgili çalışmalarımı sürdürüyoruz. AB komisyonu çok kısa süre içerisinde 67 milyon Euro'luk bir kaynağını seferber eti. Bunlar Türk halkının o günlerdeki sağlık ihtiyaçlarıyla ilgili ve aynı zamanda öncelikli alanlarda harcandı. Bunu takiben belediye altyapısının onarılması ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili farklı alanlarda destekler devam etti. Buna ilaveten de bölgeyle ilgili olarak tarım sektörü de desteklenmeye devam edecek. Bu çerçevede Türk yetkili mercilerle son derece yakın bir konsültasyon süreci sürdürüyoruz. Hem belediye altyapısının güçlendirilmesi ve onarılması hem de sosyoekonomik desteklerle ilgili programlarımız yetkili mercilerimizle birlikte sürdürülecek. AB Dayanışma Fonu, bu deprem sonrasında ilk defa Türkiye için harekete geçirildi ve bu fondan 400 milyon euroluk bir kaynak ayrıldı. Bu kritik altyapının onarılması, yine sağlık, eğitim, su ve atık su, atık yönetimiyle ilgili olarak alanlarda farklı projelerde kullanılacak. Yine geçici barınma imkanlarının desteklenmesi ve kültürle mirasın, başta Antakya'daki kültürel mirasın korunması için bu kaynaklar seferber edilecek. Avrupa Yatırım Bankası yine aynı projelerin desteklenmesi için 400 milyon euro'luk bir kredi kaynağı tesis ediyor. Bunlar özellikle atık su, kanalizasyon, su gibi hayati ihtiyaçların karşılanması için kullanılacak. Belediyelerin su ve kanalizasyon altyapılarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi gibi projelerde söz konusu olacak. Sayın Bakan da ifade etti zaten depremden önce biz bu ve benzeri konularda bölgedeki illerde farklı projeler sürdürüyorduk. Hatta depremden çok kısa bir süre sonra ilinizi ziyaret ettiğimde sayın belediye başkanı da bu kritik altyapıdaki sorunların ne kadar önemli olduğunu ifade etmişti. Bu alanları AB kaynaklarıyla desteklemeye devam edeceğiz."

Belçika'nın Anakara Büyükelçisi Paul Huynen de toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, "Bu hem bizim misyonumuzun hem de buradaki çalışmalarımızın verimli geçmesini ve verimli sonuçlara yol açmasını sağlayacak. Önemli olan zaten bu bölgeyi, bu trajedinin hemen birinci yılında ziyaret edip Avrupa başkentlerinde bölgeye olan ilgilinin ve alakanın kaybolmamasını, oradaki dikkatin yenilenmesi sağlamaktı. Bu şekilde de amacımızı gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

'1 ŞUBAT'TA 10 BİN KONUTUN TESLİMİ YAPILMIŞ OLACAK'

Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bir sunum yaparak deprem sonrasından yapılan çalışmalar ve gelinen son nokta hakkında bilgi verdi. 6 Şubat'ta dünyanın en büyük afetini yaşadıklarını ve bu süre içerisinde gerek yurt içinden gerek yurt dışından çok büyük destek ve yardımlar gördüklerini ifade eden Güngör, yardımlarından dolayı AB delegasyonuna ve AB'ye teşekkür etti. Güngör, şöyle devam etti:

"Şehrimiz genelinde bina olarak 238 bin, bağımsız bölüm olarak 558 bin yapı vardı. Bunlar, orta hasar ve üstünü düşündüğümüzde en az 4'te biri hasar gördü. Az hasarlıları da ilave ettiğimizde 3'te 2'sini hasarlı olduğunu görüyoruz. Deprem anında yıkılmış, acil yıkılacak binalar 3 ay içerişsinde kamu imkanlarıyla bunların enkazları kaldırıldı. Ağır hasarlı 35 bin yapının şu an yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları yüzde 85'i aştı. Bu konuda sayın valimizin çok büyük gayretleri var, biz de belediye olarak destek veriyoruz. Bu çok önemli bir rakam, özellikle deprem bölgeleri olan şehirlerde biz bu konuda çok daha ileride olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 12 bin 660 kardeşimizi kaybettik, tekrar onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların anısına da mezarlıklarını belediye olarak biz kendimiz düzenledik. Şehrimizde planlama çalışmaları, özellikle yapılaşmanın tekrar başlaması için Çevre Bakanlığımızın destekleriyle, onların koordinasyonuyla, biz de destek verdik, karşılıklı bütün yerleşim yerlerimizin zemin etüt raporlarını ortaya koyduk. Bunun için de uzmanlar hendekler açtı, sondajlar vurdu çünkü gerçekten geleceğe dönük biz böyle bir afet yaşamak istemiyoruz. 72 bin hak sahipliği var. Şehrimizde 1 Şubat'ta ­inşallah 10 bin konutun teslimi yapılmış olacak. Bundan sonra her ay rutin olarak biten konutlar da teslim edilmiş olacak. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız 1 yıllık hedef koymuştu, bu inşaatların başlayıp bitirilmesi 1 yıldan daha kısa bir süre içerisinde oldu."