Lastikçilerde 'kış lastiği' yoğunluğu - Son Dakika
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Lastikçilerde 'kış lastiği' yoğunluğu

Lastikçilerde \'kış lastiği\' yoğunluğu

İstanbul'da, ticari taşıtlar için 1 Aralık itibarıyla uygulanacak olan kış lastiği zorunluluğu nedeniyle lastikçilerde yoğunluk oluştu.

30.11.2024 11:51  Güncelleme: 11:56
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İstanbul'da, ticari taşıtlar için 1 Aralık itibarıyla uygulanacak olan kış lastiği zorunluluğu nedeniyle lastikçilerde yoğunluk oluştu. Lastikçi Burak Yılmaz, "1 Aralık yoğunluğu erken başladı. Ticari taksiler, C sınıfları olsun, onların biraz yoğunluğu var. Fiyatımız da binek araçlarda bin 200 lira, üst segment araçlarda bin 600 lira arasında değişiyor" dedi.

Ticari araçlarda uygulanan kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayarak 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlardaki kış lastiğinin zorunluluğu 4 ay sürecek. Zorunluluğun başlamasına az bir süre kala ise lastikçilerde yoğunluk oluştu. Ticari araç sahipleri, şoförler ve hususi otomobil sürücüleri lastikçilerdeki değişimler için randevu oluşturarak, kış lastiği değişimlerine başladı. Kış lastiğinin, yaz lastiğine göre 7 derecenin altında yol tutuşunu arttırdığı ve güvenli bir yolculuk sağladığı vurgulanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise her ne kadar hususi otomobillerde zorunluluk olmasa bile kış lastiği takılmasının güvenli bir sürüş için kullanılması gerektiği uyarısında bulunuyor. 1 Aralık itibarıyla kış lastiği takmayan ticari araçlara 4 bin 69 lira cezai işlem uygulanacak.

Lastikçilerdeki kış lastiği değiştirme ücretleri ise şöyle: Ticari otomobiller ve segmenti yüksek araçlarda bin 200- bin 600 lira arasında, ticari olarak kullanılan büyük otobüslerde ise rot balans ayarı ile birlikte 5-6 bin lira bandında seyrediyor.

'LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ 1200- 1600 LİRA ARASINDA'

Ustabaşı Burak Yılmaz ise yoğunluk olduğunu belirterek, "1 Aralık yoğunluğu tabii biraz erken başladı. Ticari taksiler, C sınıfları olsun, onların biraz yoğunluğu var. Fiyatımız da binek araçlarda bin 200 lira, üst segment araçlarda bin 600 lira arasında değişiyor" dedi.

'ZORUNLU OLMAMASINA RAĞMEN GELDİM'

Kış lastiği taktırmak için lastikçiye gelen Kazım Özer, "Bugün havalar soğuduğu için, kış lastiği takmak mecburiyetinde olduğu için, biz de 1 Aralık'tan önce bir an evvel gelelim hazırlıklarımızı yapalım dedik. Dün randevu aldık. Bugün de lastiğimizi taktırmak için geldik. Kışın hava şartlarında zorlanmamak için herkesin yapması gereken bir olay. Biz de onun için geldik. Hayırlısıyla lastiğimizi taktırıp gideceğiz" dedi.

Kayhan Sami Duman ise hususi otomobili için geldiğini belirterek, "Aralıkta başlayacak olan kış lastiği değiştirme sorumluluğu adına burada bulunuyorum. Özel arabam olmasına rağmen, zorunlu olmamasına rağmen kendim sorumluluk hissederek buraya geldim. Bütün sürücülere de aynı sorumluluğu hissetmelerini istiyorum. 1 Aralık itibarıyla zorunlu kış lastiğinin takılması gerekiyor. Bunu herkes biliyor zaten. Herkese de tavsiye ediyorum. Hem kendimize zarar vermeyelim hem başkalarına zarar vermeyelim. Bu açıdan ne olur herkes arabasına kış lastiğini taksın" ifadelerini kullandı.

'OTOBÜSLERDE FİYAT 5- 6 BİN LİRA'

15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki lastikçide mesai yapan ustabaşı Tuncay Kaya, otobüsler için olan fiyat tarifesine değinerek, "4 lastik ortalama 5-6 bin lirayı buluyor. Rot-balans, bunlar da eklenirse fiyat ekstra değişebiliyor. Yola çıksam kış lastiği olmayan arabaya binmek istemem" diye konuştu.

'TAŞIDIĞIMIZ YOLCULARIN GÜVENLİĞİ İÇİN'

Turizm firmasında çalışan otobüs şoförü İhsan Yılmaz ise, "Randevu aldım. Aracımıza lastik taktırmaya geldik. 4 adet kışlık lastiğimizi taktık. Karayollarında kaza olmaması sebebiyle, karda yolda iyi tutması için, lastiklerimizi zorunlu halde olduğu için, biz de önlemlerimizi alarak mecburi bir şekilde getirdik. Kışlık lastiklerimizi taktırdık. Herkes kış lastiğine zorunlu olduğundan dolayı değil, kendi canınızı düşünerekten, başkasının canını düşünerekten, karşı tarafın canını düşünerekten, lastiklerinizi değiştirmeniz daha iyi olur. Hem canımız için hem taşıdığımız yolcuların güvenliği için kimseye zarar vermeden mecbur taktırıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Lastikçilerde 'kış lastiği' yoğunluğu - Son Dakika

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