Latin Amerika Ülkeleri, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

Latin Amerika ülkeleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya X'teki paylaşımında, "Moskova'da hayatını kaybeden ailelerle dayanışma içindeyim. Onlarca kişi terör saldırısı nedeniyle yaşamını yitirdi. Slav halkları arasında umarım barış olur. Dünyada barış olsun. Terör, şiddetle çözülmez, terör siyasetle biter." ifadesini kullandı.
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de X hesabından saldırıya tepki göstererek, "Tüm dayanışma ve başsağlığı dileklerimi Rus halkına, kardeş Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve hayatını kaybeden ailelere gönderiyoruz. Bu trajik vaka, tüm uluslararası toplumca kınanmalıdır." dedi.
Küba
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabı X'ten şu ifadeleri kullandı:
"Küba, Moskova bölgesinde meydana gelen korkunç terör eylemlerini kınıyor. Rusya Federasyonu hükümetine ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."
Venezuela
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, X'teki sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak, "Bolivarcı hükümet, barışın insanlığın tek yolu ve kaderi olduğunu yineliyor. Dünyanın farklı bölgelerinde artan her türlü şiddeti, terörizmi, hoşgörüsüzlüğü ve nefret söylemlerini reddediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Nikaragua
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Devlet Başkanı Yardımcısı Rosario Murillo, Rusya'daki terör saldırısını "en güçlü" şekilde kınadıklarını bildirdi.
Meksika
Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'daki terör saldırısı kınanarak, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileklerinin iletildiği kaydedildi.
Brezilya
Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Itamaraty'den yapılan basın açıklamasında, her türlü terör eylemi "kesin" bir dille kınanarak, Rusya halkı ve hükümetine dayanışma dilekleri iletildi.
Arjantin
Arjantin Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Moskova'daki konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısının "en güçlü" ifadelerle kınandığı belirtildi.
Şili
Şili Dışişleri Bakanı Ablerto van Klaveren, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, "Rusya Federasyonu'ndaki bir konser salonunda meydana gelen saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesi için temennilerimizi ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Uruguay
Uruguay hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Moskova kenti yakınlarındaki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısının "en güçlü" ifadelerle kınandığı bildirildi.
Guatemala
Guatemala Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, terör saldırısı "güçlü" şekilde kınanarak, masum sivillere yapılan her türlü saldırının reddedildiği ifade edildi.
Peru
Peru hükümetinden yapılan açıklamada, Moskova'daki terör saldırısına tepki gösterilerek, "Peru, Moskova'daki konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyor. Kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve terörün her türlüsünü reddettiğimizi bir kez daha teyit ediyoruz." denildi.
Honduras
Honduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina, sosyal medya hesabı X'ten, "Devlet Başkanı Xiomara Castro'nun talimatı üzerine, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Ailelere başsağlığı diliyoruz. Putin hükümeti ve Rus halkıya dayanışma içindeyiz." paylaşımını yaptı.
Panama
Panama Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, konser salonundaki sivillere yapılan terör saldırısının "en güçlü" ifadelerle kınandığı belirtildi.
Ekvador
Ekvador hükümetin yapılan açıklamada, Rusya'daki terör saldırısı kınanarak, Rus hükümetine ve hayatını kaybedenlerin ailelerine "en içten" taziye dileklerinin iletildiği ifade edildi.
Paraguay
Paraguay hükümetin yapılan açıklamada, terör saldırısına tepki gösterilerek, "Konser salonunda gerçekleşen terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Bu vahşi saldırının kurbanları için yas tutuyoruz, ailelere ve Rus halkına başsağlığı ve dayanışmamızı iletiyoruz." ifadesine yer verildi.
Kosta Rika
Kosta Rika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör saldırısı "en güçlü" şekilde kınanarak, kurbanların ailelerine başsağlığı mesajı iletildi.???????
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