Latin Amerika Ülkelerinde Filistin'e Destek Gösterileri Düzenlendi

Latin Amerika ülkelerinden Brezilya, Venezuela ve Bolivya'da Filistin halkına destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi.
Ülkenin en büyük kenti Sao Paulo'da bir araya gelen çok sayıda Brezilyalı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Gazze'de ateşkesin sağlanmasını ve Filistin için "özgürlük" çağrısında bulunan gruplar, Filistin bayraklarıyla yürüdü.
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta toplanan yüzlerce kişi, "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" pankartları taşıyarak Filistin'e destek sloganları attı.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın başkenti La Paz'da bir araya gelen kalabalık gruplar, Filistin bayrakları açtı.
Gösteriyle eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de destek verirken Bolivya halkı, Filistin'e özgürlük çağrısında bulundu.
Protestoya çok sayıda sivil toplum örgütü ile yerli gruplar da destek verdi.
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TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede otomobilde boş alkol şişeleri bulundu.
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, yabancı plakalı bir otomobil tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra otoyolun ulaşımı normale döndü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, göçmenlerden birinin kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 12'si Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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