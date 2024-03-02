Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Zirvesi Ortak Deklarasyonla Tamamlandı

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Saint Vincent ve Grenadinler'de düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) 8. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ortak deklarasyonla tamamlandı.

Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves'in ev sahipliğinde dün düzenlenen CELAC zirvesine, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet başkanı katıldı.

Zirvenin ortak deklarasyonunda, Gazze'de "acil insani ateşkes" öngören BM kararının uygulanması, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan davanın destelenmesi ve Küba'ya yönelik tek taraflı yaptırımların kaldırılması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çoğu sivil 30 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle karşılandığı belirtilen deklarasyonda, "Filistin topraklarında felaket boyutuna ulaşan insani durum büyük endişeyle takip ediliyor." ifadesine yer verildi.

Deklarasyonda, tüm bölgelere insani erişimin derhal sağlanması ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiği vurgulanarak, iki devletli çözümün öneminin altı çizildi.

CELAC zirvesinde konuşan liderler, Ukrayna ve Gazze'deki savaşların küresel etkisine dikkati çekerek, yüksek enflasyon, yoksulluk, eşitsizlik ve iklim değişikliği uyarısında bulundu.