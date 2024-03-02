Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Zirvesi Ortak Deklarasyonla Tamamlandı

Saint Vincent ve Grenadinler'de düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) 8. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ortak deklarasyonla tamamlandı.
Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves'in ev sahipliğinde dün düzenlenen CELAC zirvesine, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet başkanı katıldı.
Zirvenin ortak deklarasyonunda, Gazze'de "acil insani ateşkes" öngören BM kararının uygulanması, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan davanın destelenmesi ve Küba'ya yönelik tek taraflı yaptırımların kaldırılması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldığı bildirildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında çoğu sivil 30 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüyle karşılandığı belirtilen deklarasyonda, "Filistin topraklarında felaket boyutuna ulaşan insani durum büyük endişeyle takip ediliyor." ifadesine yer verildi.
Deklarasyonda, tüm bölgelere insani erişimin derhal sağlanması ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılması gerektiği vurgulanarak, iki devletli çözümün öneminin altı çizildi.
CELAC zirvesinde konuşan liderler, Ukrayna ve Gazze'deki savaşların küresel etkisine dikkati çekerek, yüksek enflasyon, yoksulluk, eşitsizlik ve iklim değişikliği uyarısında bulundu.
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Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı. Polis ekipleri, bir evde yapılan aramada bonzai, esrar, metamfetamin ve ecstasy ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ilk defa kayak yapmanın heyecanını yaşadılar. Ergan Dağı Kayak Merkezi, doğal güzelliğiyle dikkat çeken nadir kayak merkezlerinden biri olup, hafta sonunda kayak severlerle dolup taşmaktadır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında, DEÜ'lü öğrenciler Ergan Dağı'nda kayak eğitimi aldılar. Öğrenciler, Erzincan'ın doğal güzelliklerini ve Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni çok beğendiklerini ifade ettiler.
ANKA HABER AJANSI 2 MART CUMARTESİ GÜNDEMİ
Malatya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hekimhan Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyon düzenledi. Genişletilen soruşturma kapsamında, 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tutuklanan zanlıların kamuya 21 milyon 316 bin 262 lira zarar verdikleri belirtildi.
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